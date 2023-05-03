Гетманцев о бедности в Украине: как с этим бороться в войну

Бедность в Украине. Фото: pixabay

По данным Всемирного банка в Украине растет уровень бедности, за год полномасштабной войны процент бедных вырос в четыре раза. Эксперты считают, что это одна из самых больших проблем в обществе на сегодняшний день, не учитывая войну.

В эксклюзивном комментарии для Новини.LIVE глава комитета ВР по бюджету, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев рассказал, можно ли бороться с бедностью в условиях войны и как это сделать.

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Нардеп Данил Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

"Проблема преодоления бедности является одним из наибольших вызовов на сегодняшний день. К сожалению, реальные доходы населения уменьшаются, что является прямым следствием войны. Для того чтобы изменить этот тренд необходимо восстановление экономики, которое сегодня сдерживается активной фазой боевых действий и ее последствиями — остановкой предприятий, миллионами беженцев, увеличением безработицы и т.д." , — сказал Гетманцев.

По его словам, у руководства государства и политиков есть понимание, что и как делать в военное время и после войны.

"Мы, несмотря на войну, обеспечиваем поддержку бизнеса (программа 5/7/9), развитие инфраструктуры, проведение ключевых необходимых реформ, движение к членству в ЕС. Проблему бедности можно будет решить исключительно через развитие экономики. И мы над этим работаем", — подытожил нардеп.

По данным Мирового банка, в 2022 году уровень бедности в Украине вырос с 5,5% до 24,2%. Поэтому за чертой бедности оказались еще 7,1 миллиона украинцев.

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