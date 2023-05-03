Гетманцев про бідність в Україні: як з цим боротися у війну

Бідність в Україні. Фото: pixabay

За даними Світового банку в Україні зростає рівень бідності, за рік повномасштабної війни відсоток бідних зріс у чотири рази. Експерти вважають, що це одна з найбільших проблем у суспільстві на сьогодні, не враховуючи війну.

В ексклюзивному коментарі для Новини.LIVE голова комітету ВР з питань бюджету, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів, чи можна боротися з бідністю в умовах війни і як це зробити.

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Нардеп Данило Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

"Проблема подолання бідності є одним з найбільших викликів на сьогодні. На жаль, реальні доходи населення зменшуються, що є прямим наслідком війни. Для того, аби змінити цей тренд необхідним є відновлення економіки, що сьогодні стримується активною фазою бойових дій та її наслідками — зупиненням підприємств, мільйонами біженців, збільшенням безробіття тощо", — сказав Гетманцев.

За його словами, у керівництва держави та політиків є розуміння, що і як робити у військовий час і після війни.

"Ми попри війну забезпечуємо підтримку бізнесу (програма 5/7/9), розбудову інфраструктури, проведення ключових необхідних реформ, рух до членства в ЄС. Проблему бідності можна буде вирішити виключно через розвиток економіки. І ми над цим працюємо", — підсумував нардеп.

Додамо, що за даними світового банку, у 2022 році рівень бідності в Україні зріс із 5,5% до 24,2%. Через це за межею бідності опинилися ще 7,1 мільйона українців.

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