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В Украине растет цена бензина — сколько будет стоить топливо завтра

29 апреля 2024 22:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Цены на топливо в Украине по состоянию на 30 апреля - сколько стоит бензин, газ и дизель
Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

За последние сутки цены на топливо на АЗС в Украине значительно выросли. Увеличилась стоимость бензина всех брендов. Больше всего подорожал бензин бренда А-92. Цены на этот вид топлива поднялись на 23 копейки.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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Цены на топливо в Украине по состоянию на 30 апреля
Цены на топливо в Украине на 30 апреля 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на горючее на АЗС 30 апреля

По данным мониторингового сайта, 30 апреля средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 58,81 грн/л;
  • А-95 — 55,32 грн/л;
  • А-92 — 52,32 грн/л;
  • дизельное топливо — 54,11 грн/л;
  • сжиженный газ — 27,50 грн/л.

Неделю назад

  • A-95+ — 58,00 грн/л;
  • А-95 — 54,66 грн/л;
  • А-92 — 51,78 грн/л.

Другие виды горючего:

  • дизельное топливо — 54,40 грн/л;
  • сжиженный газ — 27,97 грн/л.
Цены на топливо в Украине по состоянию на 30 апреля
Цены на топливо в Украине на 30 апреля 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на крупнейших АЗС — ОККО, WOG — 30 апреля

30 апреля топливо бренда "Евро-95" будет стоить дороже всего на АЗС SOCAR — по 61,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего продают также на SOCAR — 60,99 грн/л.

  • Самая низкая стоимость А-95+ в сети "Авиас" — 54,46 грн/л. Обычный А-95 дешевле всего купить на АЗС "Укр-петроль" — 51,79 грн/л.
  • А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 55,74 грн/л, дешевле всего на АЗС Marshal — 50,80 грн/л.
  • Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 59,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 48,20 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 28,97 грн/л, на KLO — 28,29 грн/л, на Shell — 28,79 грн/л.

Якір Больше об авто

Напомним, мы напомнили, о пяти веществах, которые водители забывают менять в авто. Чтобы автомобиль работал долго и надежно, нужно не забывать прежде всего о пяти важных жидкостях.

Раньше мы писали, когда следует менять моторное масло, чтобы двигатель авто работал бесперебойно. Также объясняли, почему не следует заливать специальные присадки в двигатель автомобиля.

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