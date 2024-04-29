Цены на топливо в Украине по состоянию на 30 апреля - сколько стоит бензин, газ и дизель

В Украине растет цена бензина — сколько будет стоить топливо завтра
За последние сутки цены на топливо на АЗС в Украине значительно выросли. Увеличилась стоимость бензина всех брендов. Больше всего подорожал бензин бренда А-92. Цены на этот вид топлива поднялись на 23 копейки.
Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.
Какая информация о топливе 30 апреля вас интересует больше всего:
Цены на горючее на АЗС 30 апреля
По данным мониторингового сайта, 30 апреля средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:
- A-95+ — 58,81 грн/л;
- А-95 — 55,32 грн/л;
- А-92 — 52,32 грн/л;
- дизельное топливо — 54,11 грн/л;
- сжиженный газ — 27,50 грн/л.
Неделю назад
- A-95+ — 58,00 грн/л;
- А-95 — 54,66 грн/л;
- А-92 — 51,78 грн/л.
Другие виды горючего:
- дизельное топливо — 54,40 грн/л;
- сжиженный газ — 27,97 грн/л.
Цены на крупнейших АЗС — ОККО, WOG — 30 апреля
30 апреля топливо бренда "Евро-95" будет стоить дороже всего на АЗС SOCAR — по 61,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего продают также на SOCAR — 60,99 грн/л.
- Самая низкая стоимость А-95+ в сети "Авиас" — 54,46 грн/л. Обычный А-95 дешевле всего купить на АЗС "Укр-петроль" — 51,79 грн/л.
- А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 55,74 грн/л, дешевле всего на АЗС Marshal — 50,80 грн/л.
- Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 59,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 48,20 грн/л.
В сети WOG стоимость автогаза — 28,97 грн/л, на KLO — 28,29 грн/л, на Shell — 28,79 грн/л.
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