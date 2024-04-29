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В Україні зростає ціна бензину — скільки буде коштувати пальне завтра

29 квітня 2024 22:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Ціни на пальне в Україні станом на 30 квітня — скільки коштує бензин, газ та дизель
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

За останню добу ціни на пальне на АЗС Україні значно зросли. Підвищилась вартість бензину всіх брендів. Найбільше здорожчав бензин бренду А-92. Ціни на цей вид палива піднялись на 23 копійки.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне в Україні станом на 30 квітня
Ціни на пальне в Україні станом на 30 квітня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на пальне на АЗС 30 квітня

За даними моніторингового сайту, 30 квітня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 58,81 грн/л;
  • А-95 — 55,32 грн/л;
  • А-92 — 52,32 грн/л;
  • дизельне пальне — 54,11 грн/л;
  • скраплений газ — 27,50 грн/л.

Тиждень тому

  • A-95+ — 58,00 грн/л;
  • А-95 — 54,66 грн/л;
  • А-92 — 51,78 грн/л.

Інші види пального:

  • дизельне пальне — 54,40 грн/л;
  • скраплений газ — 27,97 грн/л.
Ціни на пальне в Україні станом на 30 квітня
Ціни на пальне в Україні станом на 30 квітня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 30 квітня

30 квітня пальне бренду "Євро-95" коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 61,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 60,99 грн/л.

  • Найнижча вартість А-95+ у мережі "Авіас" — 54,46 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС "Укр-петроль" — 51,79 грн/л.
  • А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 55,74 грн/л, найдешевше на АЗС Marshal — 50,80 грн/л.
  • Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 59,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 48,20 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 28,97 грн/л, на KLO — 28,29 грн/л, на Shell — 28,79 грн/л.

ЯкірБільше про авто

Нагадаємо, ми нагадали, про п'ять речовин, які водії забувають міняти в авто. Щоб автомобіль працював довго та надійно, потрібно не забувати насамперед про п'ять важливих рідин.

Раніше ми писали, коли слід міняти моторну оливу, щоб двигун авто працював безперебійно. Також пояснювали, чому не варто заливати спеціальні присадки у двигун автомобіля.

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