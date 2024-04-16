Цены на топливо в Украине на 17 апреля — сколько стоит бензин, газ и дизель

Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

На украинских АЗС изменились цены на топливо. Стоимость бензина , автогаза и дизтоплива в среду, 17 апреля, снова выросла. Больше всего подорожал бензин марки А-92. Цены на него повысились в среднем на 3 копейки.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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Цены на топливо в Украине на 17 апреля 2024 года. Фото: Новини.LIVE

По данным мониторингового сайта, 17 апреля средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

A-95+ — 57,83 грн/л;

А-95 — 54,36 грн/л;

А-92 — 51,44 грн/л;

дизельное топливо — 54,51 грн/л;

сжиженный газ — 27,97 грн/л.

A-95+ — 57,71 грн/л;

А-95 — 54,19 грн/л;

А-92 — 51,20 грн/л.

Другие виды горючего:

дизельное топливо — 54,40 грн/л;

сжиженный газ — 27,97 грн/л.

Цены на топливо в Украине на 17 апреля 2024 года. Фото: Новини.LIVE

17 апреля горючее бренда "Евро-95" будет стоить дороже всего на АЗС SOCAR — по 60,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего продают также на SOCAR — 59,99 грн/л.

Самая низкая стоимость А-95+ в сети "Авиас" — 53,45 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить на АЗС "Авантаж 7" — 49,95 грн/л.

А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 54,87 грн/л, дешевле всего на АЗС RLS — 50,40 грн/л.

Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 59,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 48,20 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 29,47 грн/л, на KLO — 28,98 грн/л, на Shell — 28,79 грн/л.

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