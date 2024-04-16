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В Украине растет стоимость всех видов горючего — какие цены на АЗС будут завтра

16 апреля 2024 22:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Цены на топливо в Украине на 17 апреля — сколько стоит бензин, газ и дизель
Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

На украинских АЗС изменились цены на топливо. Стоимость бензина , автогаза и дизтоплива в среду, 17 апреля, снова выросла. Больше всего подорожал бензин марки А-92. Цены на него повысились в среднем на 3 копейки.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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Цены на топливо в Украине по состоянию на 17 апреля
Цены на топливо в Украине на 17 апреля 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на горючее на АЗС 17 апреля

По данным мониторингового сайта, 17 апреля средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 57,83 грн/л;
  • А-95 — 54,36 грн/л;
  • А-92 — 51,44 грн/л;
  • дизельное топливо — 54,51 грн/л;
  • сжиженный газ — 27,97 грн/л.

Неделю назад

  • A-95+ — 57,71 грн/л;
  • А-95 — 54,19 грн/л;
  • А-92 — 51,20 грн/л.

Другие виды горючего:

  • дизельное топливо — 54,40 грн/л;
  • сжиженный газ — 27,97 грн/л.
Цены на топливо в Украине по состоянию на 17 апреля
Цены на топливо в Украине на 17 апреля 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на крупнейших АЗС — ОККО, WOG — 17 апреля

17 апреля горючее бренда "Евро-95" будет стоить дороже всего на АЗС SOCAR — по 60,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего продают также на SOCAR — 59,99 грн/л.

  • Самая низкая стоимость А-95+ в сети "Авиас" — 53,45 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить на АЗС "Авантаж 7" — 49,95 грн/л.
  • А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 54,87 грн/л, дешевле всего на АЗС RLS — 50,40 грн/л.
  • Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 59,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 48,20 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 29,47 грн/л, на KLO — 28,98 грн/л, на Shell — 28,79 грн/л.

Якір Больше об авто

Напомним, Tesla Cybertruck показал свою полную беспомощность на бездорожье в Техасе. Электрический пикап застрял в небольшом дереве в парке приключений Hidden Falls.

Также мы рассказывали о теневом рынке такси в Украине. Начать таксовать сейчас может едва ли не каждый. Главное — иметь водительское удостоверение и зарегистрироваться в специальном приложении. Впрочем, такие упрощенные механизмы позволяют работать водителям без разрешительных документов.

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