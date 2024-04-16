Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow В Україні зростає вартість всіх видів пального — які ціни на АЗС будуть завтра arrow

В Україні зростає вартість всіх видів пального — які ціни на АЗС будуть завтра

16 квітня 2024 22:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Ціни на пальне в Україні станом на 17 квітня — скільки коштує бензин, газ та дизель
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

На українських АЗС змінились ціни на пальне. Вартість бензину, автогазу та дизпалива у середу, 17 квітня, знову зросла. Найбільше здорожчав бензин марки А-92. Ціни на нього підвищились в середньому на 3 копійки.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

Читайте також:

Яка інформація про пальне 17 квітня вас цікавить найбільше:

Ціни на пальне в Україні станом на 17 квітня
Ціни на пальне в Україні станом на 17 квітня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на пальне на АЗС 17 квітня

За даними моніторингового сайту, 17 квітня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 57,83 грн/л;
  • А-95 — 54,36 грн/л;
  • А-92 — 51,44 грн/л;
  • дизельне пальне — 54,51 грн/л;
  • скраплений газ — 27,97 грн/л.

Тиждень тому

  • A-95+ — 57,71 грн/л;
  • А-95 — 54,19 грн/л;
  • А-92 — 51,20 грн/л.

Інші види пального:

  • дизельне пальне — 54,40 грн/л;
  • скраплений газ — 27,97 грн/л.
Ціни на пальне в Україні станом на 17 квітня
Ціни на пальне в Україні станом на 17 квітня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 17 квітня

17 квітня пальне бренду "Євро-95" коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 60,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 59,99 грн/л.

  • Найнижча вартість А-95+ у мережі "Авиас" — 53,45 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС "Авантаж 7" — 49,95 грн/л.
  • А-92 найдорожче коштує на АЗС "Параллель" — 54,87 грн/л, найдешевше на АЗС RLS — 50,40 грн/л.
  • Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 59,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 48,20 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 29,47 грн/л, на KLO — 28,98 грн/л, на Shell — 28,79 грн/л.

ЯкірБільше про авто

Нагадаємо, Tesla Cybertruck показав свою повну безпорадність на бездоріжжі в Техасі. Електричний пікап застряг в невеликому дереві в парку пригод Hidden Falls.

Також ми розповідали про тіньовий ринок таксі в Україні. Почати таксувати зараз може чи не кожен. Головне — мати водійське посвідчення та зареєструватись в спеціальному застосунку. Утім, такі спрощені механізми дають змогу працювати водіям без дозвільних на те документів.

ціни на паливо
бензин
авто
АЗС
паливо
ціни в Україні
дизпаливо
ринок пального
автогаз

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

4 квітня 2024

08:48 Циганков піде з Жирони наприкінці сезону — українцем цікавиться відомий клуб

12 квітня 2024

20:40 Лише неуважні водії порушать правила на цьому перехресті — у чому хитрість

7 квітня 2024

08:22 Офіційні фан-клуби Євробачення обирають своїх фаворитів — скільки балів в України

3 квітня 2024
Новина з відео

07:30 Коли садити картоплю у квітні 2024 — найсприятливіші дати за місячним календарем