Водительские права подорожают — когда ждать повышения цен

Автомобили и люди на улице Киева. Фото: Новини.LIVE

Кабинет Министров Украины внес изменения в стоимость предоставления услуг Министерства внутренних дел. Изменения вступят в силу с 1 января 2024 года и касаются стоимости водительского удостоверения, экзаменов и регистрации транспортных средств.

Об этом говорится в постановлении №1386 от 27 декабря 2023 года.

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В частности, произойдет повышение стоимости услуг Территориальных органов, предоставляющих сервисные услуги МВД:

Выдача водительского удостоверения на право управления транспортными средствами вырастет с 26 гривен до 230 гривен.

Стоимость теоретического экзамена увеличится с 13 до 250 гривен.

Стоимость практического экзамена повысится с 13 до 420 гривен.

Регистрация, перерегистрация колесных транспортных средств всех категорий, включая выдачу свидетельства о регистрации или его формирование в электронной форме, присвоение буквенно-цифровой комбинации номерных знаков с их выдачей или без таковой, а также снятие с учета транспортного средства с выдачей учетной карточки и номерных знаков одноразовых поездок повысится с 200 гривен до 350 гривен.

Что еще нужно знать

Напомним, что Кабинет Министров Украины утвердил порядок, как граждане могут сдавать теоретический экзамен для получения водительского удостоверения. Им не придется обязательно учиться в автошколе.

Также мы писали о том, что украинские беженцы, вынужденно находящиеся за границей во время полномасштабной войны, часто нуждаются в восстановлении своих водительских удостоверений. Теперь обмен прав можно заказать онлайн с доставкой за пределы Украины.