Водійські права подорожчають — коли чекати на підвищення цін

Авто та люди на вулиці Києва. Фото: Новини.LIVE

Кабінет міністрів України вніс зміни до вартості надання послуг Міністерства внутрішніх справ. Зміни набудуть чинності з 1 січня 2024 року та стосуються вартості посвідчення водія, іспитів та реєстрації транспортних засобів.

Про це йдеться в постанові № 1386 від 27 грудня 2023 року.

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Зокрема, відбудеться підвищення вартості послуг Територіальних органів, які надають сервісні послуги МВС:

Видача посвідчення водія на право керування транспортними засобами зросте з 26 гривень до 230 гривень.

Вартість теоретичного іспиту збільшиться з 13 гривень до 250 гривень.

Вартість практичного іспиту підвищиться з 13 гривень до 420 гривень.

Реєстрація, перереєстрація колісних транспортних засобів усіх категорій, включаючи видачу свідоцтва про реєстрацію або його формування в електронній формі, присвоєння буквено-цифрової комбінації номерних знаків з їх видачею або без такої, а також зняття з обліку транспортного засобу з видачею облікової картки та номерних знаків для одноразових поїздок підвищиться з 200 гривень до 350 гривень.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України затвердив порядок, як громадяни можуть складати теоретичний іспит для отримання посвідчення водія. Їм не доведеться обов'язково навчатися в автошколі.

Також ми писали про те, що українські біженці, які вимушено перебувають за кордоном під час повномасштабної війни, часто потребують відновлення своїх посвідчень водія. Тепер обмін прав можна замовити онлайн з доставкою за межі України.