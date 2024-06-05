Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow В Украине вырастут тарифы на тепло — в Раде назвали причины arrow

В Украине вырастут тарифы на тепло — в Раде назвали причины

5 июня 2024 17:05
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
В Украине вырастут тарифы на коммуналку - в чем причина
Украинские гривны и коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Учитывая повышение тарифов на электроэнергию в Украине, вероятное удорожание теплоэнергии становится почти неизбежным. Существуют веские основания для такого развития событий. 

Об этом сказал первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк в интервью Radio NV.

Читайте также:

Почему и когда вырастут тарифы на теплоэнергию

Нардеп не сказал, когда именно вырастут тарифы на тепло. На вопрос о возможности повышения тарифов с началом нового отопительного сезона, Железняк ответил, что не может этого точно сказать.

"Не знаю, я не министр энергетики, слава Богу. Кроме того, что не занимаюсь коррупцией, еще не занимаюсь и этими коммунальными услугами. Министра региональной политики и инфраструктуры у нас нет", — сказал он.

Депутат также сказал, что субсидии в Украине будут перечислены по новому тарифу.

"Простите за немного черный юмор: дай Бог, чтобы нам было за что платить. Потому что пока у нас проблема в том, что вообще электричество не поставляется. Вот я сейчас сижу, у меня свет выключен, как и у большинства, наверное, киевлян", — сказал Железняк.

Он также добавил, что сейчас у нас разрыв по военным расходам в 200 миллиардов. Поэтому существует вероятность еще большего роста тарифов.

"Поэтому, если вы слышите от каких-то представителей власти или других политических представителей, что что-то там будет, — это они открывают рот, чтобы сделать какое-то популистическое заявление. Цифры в бюджете достаточно быстро дают ответ на этот вопрос, и оно негативное", — сказал он. 

По поводу того, куда и на что пойдут деньги, которые будут платить украинцы за электроэнергию, Железняк сказал, что они будут направлены на Энергоатом.

Что еще стоит знать

Напомним, в министерстве энергетики уточнили, сколько придется платить потребителям после роста тарифа на электроэнергию в июне. В целом тариф повысился на 60%, однако некоторые будут платить меньше.

Мы также писали, что Пенсионный фонд Украины (ПФУ) рассказал об увеличении размера жилищных субсидий в неотапливаемый период. Там объяснили, что сумма вырастет из-за повышения тарифа на электроэнергию.

тарифы
коммунальные услуги
ЖКХ
Ярослав Железняк
цены
теплоснабжение
цены в Украине
деньги

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество – цену привяжут к потреблению.

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня