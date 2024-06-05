В Украине вырастут тарифы на коммуналку - в чем причина

Украинские гривны и коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Учитывая повышение тарифов на электроэнергию в Украине, вероятное удорожание теплоэнергии становится почти неизбежным. Существуют веские основания для такого развития событий.

Об этом сказал первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк в интервью Radio NV.

Читайте также:

Почему и когда вырастут тарифы на теплоэнергию

Нардеп не сказал, когда именно вырастут тарифы на тепло. На вопрос о возможности повышения тарифов с началом нового отопительного сезона, Железняк ответил, что не может этого точно сказать.

"Не знаю, я не министр энергетики, слава Богу. Кроме того, что не занимаюсь коррупцией, еще не занимаюсь и этими коммунальными услугами. Министра региональной политики и инфраструктуры у нас нет", — сказал он.

Депутат также сказал, что субсидии в Украине будут перечислены по новому тарифу.

"Простите за немного черный юмор: дай Бог, чтобы нам было за что платить. Потому что пока у нас проблема в том, что вообще электричество не поставляется. Вот я сейчас сижу, у меня свет выключен, как и у большинства, наверное, киевлян", — сказал Железняк.

Он также добавил, что сейчас у нас разрыв по военным расходам в 200 миллиардов. Поэтому существует вероятность еще большего роста тарифов.

"Поэтому, если вы слышите от каких-то представителей власти или других политических представителей, что что-то там будет, — это они открывают рот, чтобы сделать какое-то популистическое заявление. Цифры в бюджете достаточно быстро дают ответ на этот вопрос, и оно негативное", — сказал он.

По поводу того, куда и на что пойдут деньги, которые будут платить украинцы за электроэнергию, Железняк сказал, что они будут направлены на Энергоатом.

Что еще стоит знать

Напомним, в министерстве энергетики уточнили, сколько придется платить потребителям после роста тарифа на электроэнергию в июне. В целом тариф повысился на 60%, однако некоторые будут платить меньше.

Мы также писали, что Пенсионный фонд Украины (ПФУ) рассказал об увеличении размера жилищных субсидий в неотапливаемый период. Там объяснили, что сумма вырастет из-за повышения тарифа на электроэнергию.