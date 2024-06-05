В Україні зростуть тарифи на комуналку — у чому причина

Українські гривні та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

З огляду на підвищення тарифів на електроенергію в Україні, ймовірне подорожчання теплоенергії стає майже неминучим. Існують вагомі підстави для такого розвитку подій.

Про це сказав перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Желєзняк в інтерв’ю Radio NV.

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Чому та коли зростуть тарифи на теплоенергію

Нардеп не сказав, коли саме зростуть тарифи на тепло. На питання про можливість підвищення тарифів з початком нового опалювального сезону Железняк відповів, що не може цього точно сказати.

"Не знаю, я не міністр енергетики, слава Богу. Крім того, що не займаюся корупцією, ще не займаюся й цими комунальними послугами. Міністра регіональної політики та інфраструктури в нас немає", — сказав він.

Депутат також сказав, що субсидії в Україні перерахують за новим тарифом.

"Пробачте за трошки чорний гумор: дай Бог, аби нам було за що платити. Бо поки в нас проблема в тому, що взагалі електрика не постачається. От я зараз сиджу, в мене світло вимкнене, як і в більшості, напевно, киян", — сказав Железняк.

Він також додав, що наразі у нас розрив по військових видатках у 200 мільярдів. Тому існує ймовірність ще більшого зростання тарифів.

"Тому, якщо ви чуєте від якихось представників влади або інших політичних представників, що щось там буде, — це вони відкривають рота, аби зробити якусь популістичну заяву. Цифри в бюджеті достатньо швидко дають відповідь на це питання, і вона негативна", — сказав він.

З приводу того, куди і на що підуть гроші, які українці платитимуть за електроенергію, Железняк сказав, що вони будуть спрямовані на Енергоатом.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Міністерстві енергетики уточнили, скільки доведеться платити споживачам після зростання тарифу на електроенергію у червні. Загалом тариф підвищився на 60%, однак дехто платитиме менше.

Ми також писали, що у Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли про збільшення розміру житлових субсидій у неопалювальний період. Там пояснили, що сума зросте через підвищення тарифу на електроенергію.