Работодатели будут платить больше — почему в Украине вырастут зарплаты

Украинские гривны в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинские работодатели вынуждены повышать зарплаты из-за критического соотношения количества вакансий и резюме, а также масштабный дефицит кадров за последние годы. Это приводит к тому, что реальные зарплаты (с учетом инфляции) могут вернуться на уровень полномасштабной войны уже в следующем году.

Об этом рассказывает OBOZ.UA.

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Что будет с зарплатами

Прогнозируется, что безработица будет постепенно уменьшаться, а зарплаты будут расти довольно быстро. Национальный банк Украины предусматривает, что уже к 2025 году реальные заработные платы превысят уровень полномасштабной войны.

Ситуация на рынке труда

Наибольший дефицит работников наблюдается в следующих областях:

обслуживание;

рабочие профессии (с опытом работы);

продажи;

розничная торговля;

гостинично-ресторанный бизнес;

логистика;

руководство среднего звена;

транспорт;

бухгалтерия.

Эксперт рынка труда Наталья Слинько отметила, что в настоящее время в Украине наблюдается недостаточность квалифицированных кадров практически во всех отраслях, особенно трудно найти специалистов с предыдущим опытом работы.

По словам маркетинг-директора одного из предприятий в Запорожье, серьезной проблемой становится нехватка рабочей силы на тех предприятиях, где работают преимущественно мужчины и выполняется тяжелая физическая работа. На их предприятии открыто 29 вакансий, но особой нехватки ощутимо у водителей — отсутствуют два специалиста на эту должность.

"Был один человек, которому повестку вручили через 20 минут после того, как он оформился. И он забрал документы сразу и сказал, что работать не будет. Не знаю, мобилизовался или уклоняется от мобилизации", — сказал он.

По исследованиям Нацбанка Украины и Европейской бизнес ассоциации, работодатели в индустрии вынуждены повышать зарплаты даже в трудные экономические периоды, чтобы удержать работников из-за обострения дефицита кадров. В 2023 году средняя зарплата выросла на 17,3%.

Какая сейчас средняя зарплата в Украине

Сейчас средняя зарплата в Украине превышает 18 тысяч гривен. Прогнозы на 2024 год показывают, что она может вырасти до 20,5 тысяч гривен. Однако зарплаты разнятся в зависимости от города.

Например, в Киеве средняя зарплата составляет около 23,5 тысячи гривен, тогда как в Запорожье эта сумма составляет лишь 17 тысяч гривен. Высокие зарплаты также наблюдаются во Львове (21,5 тысячи гривен), где бизнес-активность выросла за счет приезда большого количества переселенцев и релокированного бизнеса.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине ожидается массовое увольнение работников в 2024 году. Граждан не устраивает низкая оплата труда.

Мы также писали, что Государственная служба статистики сообщает о существенном росте средней заработной платы в Украине. Речь идет о первых трех месяцах текущего года против аналогичного периода 2023 года.