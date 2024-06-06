Роботодавці будуть платити більше — чому в Україні зростуть зарплати

Українські гривні у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українські роботодавці змушені підвищувати зарплати через критичне співвідношення кількості вакансій та резюме, а також наймасштабніший дефіцит кадрів за останні роки. Це призводить до того, що реальні зарплати (з урахуванням інфляції) можуть повернутися на рівень до повномасштабної війни вже наступного року.

Про це розповідає OBOZ.UA.

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Що буде з зарплатами

Прогнозується, що безробіття поступово зменшуватиметься, а зарплати будуть зростати досить швидко. Національний банк України передбачає, що вже до 2025 року реальні заробітні плати перевищать рівень до повномасштабної війни.

Ситуація на ринку праці

Найбільший дефіцит працівників спостерігається у таких сферах:

обслуговування;

робітничі професії (з досвідом роботи);

продажі;

роздрібна торгівля;

готельно-ресторанний бізнес;

логістика;

керівництво середньої ланки;

транспорт;

бухгалтерія.

Експертка ринку праці Наталія Слинько зазначила, що наразі в Україні спостерігається недостатність кваліфікованих кадрів практично у всіх галузях, особливо важко знайти спеціалістів із попереднім досвідом роботи.

За словами маркетинг-директора одного із підприємств у Запоріжжі, серйозною проблемою стає нестача робочої сили в тих підприємствах, де працюють переважно чоловіки та виконується важка фізична робота. На їхньому підприємстві відкрито 29 вакансій, але особливої нестачі відчутно у водіїв — відсутні два спеціаліста на цю посаду.

"Був один чоловік, якому повістку вручили через 20 хвилин після того, як він оформився. І він забрав документи одразу і сказав, що працювати не буде. Не знаю, чи мобілізувався, чи ухиляється від мобілізації", — сказав він.

За дослідженнями Нацбанку України та Європейської бізнес асоціації, роботодавці в індустрії примушені підвищувати зарплати навіть у важкі економічні періоди, щоб утримати працівників через загострення дефіциту кадрів. У 2023 році середня зарплата зросла на 17,3%.

Яка зараз середня зарплата в Україні

Зараз середня зарплата в Україні вже перевищує 18 тисяч гривень. Прогнози на 2024 рік показують, що вона може зрости до понад 20,5 тисяч гривень. Проте зарплати відрізняються в залежності від міста.

Наприклад, у Києві середня зарплата становить близько 23,5 тисяч гривень, тоді як у Запоріжжі ця сума складає лише 17 тисяч гривень. Високі зарплати також спостерігаються у Львові (21,5 тисяч гривень), де бізнес-активність зросла за рахунок приїзду великої кількості переселенців та релокованого бізнесу.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні очікується масове звільнення працівників у 2024 році. Громадян не влаштовує низька оплата праці.

Ми також писали, що Державна служба статистики повідомляє про суттєве зростання середньої заробітної плати в Україні. Йдеться про перші три місяці поточного року проти аналогічного періоду 2023 року.