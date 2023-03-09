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В Украине остановили выплаты пособия от Красного Креста

9 марта 2023 08:02
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Денежная помощь от Красного Креста – почему остановили и когда возобновят
Помощь предназначена для ветеранов с инвалидностью в результате войны
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине завершился первый этап приёма заявлений на финансовую помощь от Красного Креста. Она предназначена для ветеранов с инвалидностью в результате войны I и II группы.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по делам ветеранов.

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Когда стартует второй этап программы

По данным Минветеранов, в первый этап получили 10 тысяч заявлений от ветеранов с инвалидностью. Теперь возможность подачи заявлений в электронной форме приостановили, чтобы промониторить качество предоставления услуги, завершить процесс выплаты средств на банковские карты заявителям и усовершенствовать технические моменты.

В министерстве советуют всем, кто не успел оформить выплаты, подождать, поскольку прием заявлений впоследствии возобновится. За это время желательно подготовить электронную подпись и номер банковского счета.

"Если Вы не успели подать заявление — не огорчайтесь! Вскоре начнется второй этап оформления заявлений для следующих 15 тысяч заявителей! Узнайте заранее международный номер своего банковского счета (IBAN) и оформите электронную подпись", — отмечают в пресс-службе.

Также в ведомстве пообещали заблаговременно сообщить о начале нового этапа подачи заявлений на выплату финпомощи от Красного Креста.

Какую сумму можно получить

Деньги предоставляют в рамках программы ветеранам, имеющим статус лица с инвалидностью из-за войны войны I или II группы, и данные о которых содержатся в Едином государственном реестре ветеранов войны. Размер 4 тысячи гривен ежемесячно. Всего такие граждане получат по 16 тысяч гривен каждый, ведь программа будет действовать только четыре месяца.

Напомним, по данным Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, с начала полномасштабной войны материальную помощь от международных организаций получили более четырех миллионов украинцев . Средства были выплачены всем, кто нуждался в поддержке.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Украине на фоне войны работает много программ финансовой помощи для пострадавших граждан и опубликовали список организаций, от которых можно получить материальную поддержку.

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