Денежная помощь от Красного Креста – почему остановили и когда возобновят

В Украине остановили выплаты пособия от Красного Креста
В Украине завершился первый этап приёма заявлений на финансовую помощь от Красного Креста. Она предназначена для ветеранов с инвалидностью в результате войны I и II группы.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по делам ветеранов.
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Когда стартует второй этап программы
По данным Минветеранов, в первый этап получили 10 тысяч заявлений от ветеранов с инвалидностью. Теперь возможность подачи заявлений в электронной форме приостановили, чтобы промониторить качество предоставления услуги, завершить процесс выплаты средств на банковские карты заявителям и усовершенствовать технические моменты.
В министерстве советуют всем, кто не успел оформить выплаты, подождать, поскольку прием заявлений впоследствии возобновится. За это время желательно подготовить электронную подпись и номер банковского счета.
"Если Вы не успели подать заявление — не огорчайтесь! Вскоре начнется второй этап оформления заявлений для следующих 15 тысяч заявителей! Узнайте заранее международный номер своего банковского счета (IBAN) и оформите электронную подпись", — отмечают в пресс-службе.
Также в ведомстве пообещали заблаговременно сообщить о начале нового этапа подачи заявлений на выплату финпомощи от Красного Креста.
Какую сумму можно получить
Деньги предоставляют в рамках программы ветеранам, имеющим статус лица с инвалидностью из-за войны войны I или II группы, и данные о которых содержатся в Едином государственном реестре ветеранов войны. Размер — 4 тысячи гривен ежемесячно. Всего такие граждане получат по 16 тысяч гривен каждый, ведь программа будет действовать только четыре месяца.
Напомним, по данным Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, с начала полномасштабной войны материальную помощь от международных организаций получили более четырех миллионов украинцев . Средства были выплачены всем, кто нуждался в поддержке.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Украине на фоне войны работает много программ финансовой помощи для пострадавших граждан и опубликовали список организаций, от которых можно получить материальную поддержку.