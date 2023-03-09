Грошова допомога від Червоного Хреста — чому зупинили та коли поновлять

Допомога призначена для ветеранів з інвалідністю внаслідок війни

В Україні завершився перший етап прийому заяв на фінансову допомогу від Червоного Хреста. Вона призначена для ветеранів з інвалідністю внаслідок війни І та ІІ групи.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства у справах ветеранів.

Коли стартує другий етап програми

За даними Мінветеранів, під час першого етапу отримали 10 тисяч заяв від ветеранів з інвалідністю. Тепер можливість подачі заяв в електронній формі призупинили, щоб промоніторити якість надання послуги, завершити процесу виплати коштів на банківські картки заявникам та удосконалити технічні моменти.

У Міністерстві радять усім, хто не встиг оформити виплати, почекати, оскільки прийом заяв згодом поновиться. За цей час бажано підготувати електронний підпис та номер банківський рахунок.

"Якщо Ви не встигли подати заяву — не засмучуйтесь! Невдовзі розпочнеться другий етап оформлення заяв для наступних 15 тисяч заявників! Дізнайтесь завчасно про міжнародний номер свого банківського рахунку (IBAN) та оформіть електронний підпис", — зауважують у пресслужбі.

Також у відомстві пообіцяли завчасно повідомити про початок нового етапу подачі заяв на виплату фіндопомоги від Червоного Хреста.

Яку суму можна отримати

Гроші надають в рамках програми ветеранам, які мають статус особи з інвалідністю через війну І чи ІІ групи, та дані про яких містяться у Єдиному державному реєстрі ветеранів війни. Розмір — 4 тисячі гривень щомісяця. Загалом такі громадяни отримають по 16 тисяч гривень кожен, адже програма діятиме тільки чотири місяці.

Нагадаємо, за даними Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, з початку повномасштабної війни матеріальну допомогу від міжнародних організацій отримали понад чотири мільйони українців. Кошти були виплачені всім, хто потребував підтримки.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що в Україні на тлі війни працює багато програм фінансової допомоги для постраждалих громадян та опублікували список організацій, від яких можна отримати матеріальну підтримку.