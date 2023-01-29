Цены в магазинах — сколько сейчас стоят молочные продукты

В украинских супермаркетах в январе изменилась стоимость "молочки": какие сейчас цены
В украинских супермаркетах в январе этого года изменилась стоимость молочных продуктов. В частности, молоко и творог подешевели.
Об этом свидетельствуют данные портала Мinfin.
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Стоимость молока
По данным мониторинга, к концу января молоко с жирностью 1% (900 мл) в среднем стоит 36,27 гривны. В то время как в декабре его реализовывали по 38,32 гривны.
Средняя цена на молоко с жирностью 2,6% (900 мл) изменилась за месяц не столь существенно. В конце прошлого года его продавали за 36,74 гривны. В то время как сейчас — по 36,41 гривны.
Цена на творог
За месяц снизился в стоимости творог жирностью 9% (300 г). В январе стоит 64,40 гривны, в то время как в декабре продавали за 65,17 гривны.
Стоимость сметаны
В то же время сметана в супермаркетах продолжает дорожать. Упаковка 350 г с жирностью 15% в декабре стоила 39,51 гривны, в январе уже 40,35 грн. С жирностью 20% (340 г) выросла в стоимости с 47,00 до 47,35 гривны.
Цена сливочного масла
Повысилась средняя стоимость сливочного масла торговой марки "Яготинское 73%" с 67,16 гривны до 70,32 грн за 200 г. Ценник на него стартует от 69,89 гривны (Novus) и достигает 70,56 гривны ("Метро").
Напомним, в Украине провели исследования по поводу того, что могут купить украинцы на свою среднюю зарплату. Так, в частности, чек в Украине на яйца, молочку, курицу и напитки составляет 460 гривен, тогда как в Польше за эти продукты придется отдать 555 гривен, в Германии — 910 гривен, а во Франции — 1000 гривен.
Ранее в правительстве предупредили о неизбежном удорожании продуктов из-за массового использования предприятиями электрогенераторов.