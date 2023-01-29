Ціни в магазинах — скільки зараз коштують молочні продукти

Зокрема, молоко та м'який сир здешевшали

В українських супермаркетах у січні поточного року змінилася вартість молочних продуктів. Зокрема, молоко та м'який сир здешевшали.

Про це свідчать дані порталу Мinfin.

Вартість молока

За даними моніторингу, під кінець січня молоко із жирністю 1% (900 мл) у середньому коштує 36,27 гривні. Тоді як у грудні його реалізовували за 38,32 гривні.

Середня ціна на молоко із жирністю 2,6% (900 мл) змінилася за місяць не так істотно. Наприкінці минулого року його продавали за 36,74 гривні. Тоді як зараз — за 36,41 гривні.

Ціна на кисломолочний сир

За місяць знизився у вартості сир жирністю 9% (300 г). У січні коштує 64,40 гривні, тоді як у грудні продавали за 65,17 гривні.

Вартість сметани

Водночас сметана у супермаркетах продовжує дорожчати. Упаковка 350 грамів із жирністю 15% у грудні коштувала 39,51 гривні, у січні вже 40,35 грн. Із жирністю 20% (340 г) зросла з 47,00 до 47,35 гривні.

Ціна вершкового масла

Підвищилася середня вартість вершкового масла торгової марки "Яготинське 73%" із 67,16 гривні до 70,32 гривні за 200 гр. Цінник на нього стартує від 69,89 гривні (Novus) та досягає 70,56 гривні ("Метро").

Нагадаємо, в Україні провели дослідження щодо того, що можуть купити українці на свою середню зарплату. Так, зокрема, чек в Україні на яйця, молочку, курку та напої становить 460 гривень, тоді як у Польщі за ці продукти доведеться віддати 555 гривень, у Німеччині — 910 гривень, а у Франції — 1000 гривень.

Раніше в уряді попередили про неминуче здорожчання продуктів через масове використання підприємствами електрогенераторів.