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В украинском правительстве подвели итоги переговоров с польскими перевозчиками

13 ноября 2023 22:50
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Илья Рябинин
редактор
В украинском правительстве подвели итоги переговоров с польскими перевозчиками
Забастовка на границе с Польшей. Фото: соцсети
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В украинском правительстве подвели итоги переговоров с польскими перевозчиками. Они заявили, что требование польских протестующих — вернуться к системе разрешений на грузовые перевозки для украинских водителей.

Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Сергей Деркач.

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По словам чиновника, протестующие требуют возвращения в систему разрешений на грузовые перевозки для украинских водителей, хотя, как утверждает, "этот вопрос на таких переговорах не решается".

"Было понятно, что вопрос дальнейшей блокировки границы — не столько для решения неотложных вопросов и проблем, а для того, чтобы сделать либо большую коммуникационную кампанию по этому, либо сделать политическую историю и держать границу закрытой как можно дольше", — сказал Деркач.

Он подчеркнул, что принципиальным требованием Украины является продолжение существования безразрешительной системы пересечения границы ("транспортного безвиза") и его продолжение, по меньшей мере, до победы в войне с Россией.

"Абсурдность требования в том, что польские протестующие обращаются не к своему правительству, а хотят, чтобы Украина обратилась к ЕС по поводу разрешений. Другие вопросы протестующих не интересуют", — отметил политик.

Также Деркач добавил, что Украина договорилась об отдельных переговорах "на основе двусторонней коммуникации с польским правительством, с воеводствами".

"Также нужно приобщать к этому разговору Европейский Союз. К этой встрече они не успели присоединиться. Поэтому еще будем ждать ответ Европейского Союза, чтобы обсудить этот вопрос в трехстороннем составе", — подытожил Деркач.

Напомним, что раньше по сообщению издания The Guardian, переговоры польских перевозчиков с украинским правительством не разрешили спор. Они заявили, что продолжат блокировать границу с Украиной. 

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