Страйк на кордоні з Польщею. Фото: соцмережі

В українському уряді підбили підсумки перемовин з польськими перевізниками. Вони заявили, що вимога польських протестувальників — повернутися до системи дозволів на вантажні перевезення для українських водіїв.

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури України Сергій Деркач.

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Перемовини з перевізниками

За словами посадовця, протестувальники вимагають повернення до системи дозволів на вантажні перевезення для українських водіїв, хоча, як стверджує, "це питання на таких переговорах не вирішується".

"Було зрозуміло, що питання подальшого блокування кордону — не стільки для розв'язання нагальних питань і проблем, а для того, щоб зробити або велику комунікаційну кампанію з цього, або зробити політичну історію й тримати кордон зачиненим якнайдовше", — сказав Деркач.

Він наголосив, що принциповою вимогою України є продовження існування бездозвільної системи перетину кордону ("транспортного безвізу") та його продовження — щонайменше до перемоги у війні з Росією.

"Абсурдність вимоги в тому, що польські протестувальники звертаються не до свого уряду, а хочуть, щоб Україна звернулась до ЄС щодо дозволів. Інші питання протестувальників не цікавлять", — зазначив політик.

Також Деркач додав, що Україна домовилась про окремі перемовини "на основі двосторонньої комунікації з польським урядом, з воєводствами".

"Також потрібно долучати до цієї розмови Європейський Союз. До цієї зустрічі вони не встигли долучитись. Тому ще будемо чекати на відповідь Європейського Союзу, щоб обговорити це питання в тристоронньому складі", — підсумував Деркач.

Нагадаємо, що раніше за повідомленням видання The Guardian переговори польських перевізників з українським урядом не вирішили суперечку. Вони заявили, що продовжать блокувати кордон з Україною.