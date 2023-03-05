В Укрэнерго предупредили о возможных отключениях света: с чем это связано

Дефицита в энергосистеме нет уже в течение трех недель

Пока в энергосистеме Украины нет дефицита, при этом в Укрэнерго предупреждают, что могут быть отключения. Это связано с ухудшением погоды.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Укрэнерго.

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В компании напомнили, что в Украине уже еженедельно отсутствует дефицит в энергосистеме, в ближайшее время дефицит не прогнозируется.

Также сообщается, что работают все виды электростанций в энергосистеме. В отдельные часы имеется ограничение нагрузки объектов "зеленой" генерации.

"Объемов производимой электроэнергии достаточно, чтобы удовлетворить потребности всех потребителей в стране", — говорится в сообщении.

Возможные отключения

Энергокомпания также сообщает, что в настоящее время необходимости в ограничении потребления электроэнергии нет. Но при изменении ситуации в энергосистеме и резком росте потребления возможно применение отключений.

"Из-за порывистого сильного ветра возможны повреждения в сетях облэнерго и связанное с этим временное прекращение электроснабжения. О ситуации именно в вашем регионе можно узнать в соцсетях и на сайте облэнерго", — говорится в сообщении.

Ремонт электросетей

Как отмечается в сообщении, энергетики планируют до 15 марта завершить основные работы по восстановлению надежности питания Одесской области.

"Со вторника в Одессе нет отключений — ни из-за балансовых ограничений, ни из-за сетевых. Сеть уже способна пропустить объем электроэнергии, который нужен городу и области. До 15 марта планируем завершить основные работы для восстановления надежности питания региона, то есть для того, чтобы отключение того или другого элемента сети не приводило к масштабным ограничениям потребления. Планируем, что эти работы будут проводиться без дополнительного ограничения потребителей", — заявил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Также сообщается, что продолжаются ремонтные работы на всех объектах Укрэнерго, поврежденных вражескими обстрелами.

Напомним, ранее в Укрэнерго сообщили, что за 4,5 месяца 255 ракет и дронов попали по энергетической инфраструктуре. Из них 214 — по объектам высоковольтной сети НЭК "Укрэнерго".