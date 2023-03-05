В Укренерго попередили про можливі відключення світла: з чим це пов'язано

Дефіциту в енергосистемі немає уже протягом трьох тижнів

Наразі в енергосистемі України немає дефіциту, при цьому в Укренерго попереджають, що можуть бути відключення. Це пов'язано з погіршенням погоди.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Укренерго.

Подробиці

У компанії нагадали, що в Україні уже тижні відсутній дефіцит у енергосистемі, найближчим часом дефіцит не прогнозується.

Також повідомляється, що наразі працюють всі види електростанцій в енергосистемі. В окремі години є обмеження навантаження об’єктів "зеленої" генерації.

"Обсягів виробленої електроенергії достатньо, щоб задовільнити потреби всіх споживачів в країні", — йдеться у повідомленні.

Можливі відключення

Енергокомпанія також повідомляє, що наразі необхідності в обмеженні споживання електроенергії немає. Але при зміні ситуації в енергосистемі та різкому зростанні споживання можливе застосування відключень.

"Через рвучкий сильний вітер можливі пошкодження в мережах обленерго та пов’язане з цим тимчасове припинення електропостачання. Про ситуацію саме в вашому регіоні можна дізнатися у соцмережах та на сайті обленерго", — йдеться у повідомленні.

Ремонт електромереж

Як зазначається у повідомленні, енергетики планують до 15 березня завершити основні роботи для відновлення надійності живлення Одеської області.

"З вівторка в Одесі немає відключень - ні через балансові обмеження, ні через мережеві. Мережа вже здатна пропустити обсяг електроенергії, який потрібен місту і області. До 15 березня плануємо завершити основні роботи для відновлення надійності живлення регіону, тобто для того, щоб відключення того чи іншого елемента мережі не призводило до масштабних обмежень споживання. Плануємо, що ці роботи будуть проводитись без додаткового обмеження споживачів", — заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Також повідомляється, що тривають ремонтні роботи на всіх об’єктах Укренерго, пошкоджених ворожими обстрілами.

Нагадаємо, раніше в Укренерго повідомили, що за 4,5 місяці 255 ракет і дронів влучили по енергетичній інфраструктурі. З них 214 — по об’єктах високовольтної мережі НЕК "Укренерго".