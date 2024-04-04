Долги на рынке электроэнергии Украины — Кудрицкий рассказал детали

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Фото: t.me/UkraineMediaCenterKyiv

Общая задолженность на рынке электроэнергии уменьшилась по сравнению с данными за декабрь 2023 года. На сегодня задолженность составляет 52-53 млрд грн.

Об этом сообщил глава правления НЭК "Укренерго" Владимир Кудрицкий на брифинге "Особенности работы энергосистемы Украины после массированных российских атак в марте 2024 года".

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"Мы называли в декабре цифру 60 млрд грн. Сейчас, по оперативным данным, задолженность составляет 52-53 млрд грн совокупно. Уменьшилась она за счет того, что с нами частично рассчитались за передачу и диспетчеризацию", — сказал Кудрицкий.

В то же время глава правления отметил, что долги на балансирующем рынке электроэнергии продолжили расти, достигнув более 31 млрд грн. На рынке вспомогательных услуг задолженности нет, уточнил он.

По словам Кудрицкого, задолженность на балансирующем рынке связана с тем, что часть государственных и коммунальных предприятий не платят за потребленную электроэнергию.

Что еще стоит знать

Напомним, в ДТЭК показали, как выглядит одна из теплоэлектростанций компании после массовых ракетных атак со стороны российских захватчиков. Всего в результате этих обстрелов потеряно 80% генерирующих мощностей компании.

Мы также сообщали, что российские окупанты полностью уничтожили Змиевскую ТЭС в Харьковской области в результате массовой ракетной атаки в пятницу, 22 марта. Помочь отстроить станцию пообещал министр энергетики Герман Галущенко.