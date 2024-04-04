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В Укренерго розповіли про борги на ринку електроенергії

4 квітня 2024 16:29
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Борги на ринку електроенергії України — Кудрицький розповів деталі
Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький. Фото: t.me/UkraineMediaCenterKyiv
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Загальна заборгованість на ринку електроенергії наразі зменшилась у порівнянні з даними за грудень 2023 року. Станом на сьогодні заборгованість становить 52-53 млрд грн.

Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький на брифінгу "Особливості роботи енергосистеми України після масованих російських атак у березні 2024 року".

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"Ми називали у грудні цифру 60 млрд грн. Зараз, за оперативними даними, заборгованість становить 52-53 млрд грн сукупно. Зменшилася вона за рахунок того, що з нами частково розрахувалися за передачу і диспетчеризацію", — сказав Кудрицький.

Водночас голова правління зауважив, що борги на балансуючому ринку електроенергії продовжили зростати, досягнувши понад 31 млрд грн. На ринку допоміжних послуг заборгованості немає, уточнив він.

За словами Кудрицького, заборгованість на балансуючому ринку пов'язана з тим, що частина державних та комунальних підприємств не оплачують спожиту електроенергію.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у ДТЕК показали, який вигляд має одна з теплоелектростанцій компанії після масовних ракетних атак з боку російських загарбників. Загалом внаслідок цих обстрілів втрачено 80% генеруючих потужностей компанії. 

Ми також повідомляли, що російські окупанти повністю знищили Зміївську ТЕС у Харківській області внаслідок масової ракетної атаки у п'ятницю, 22 березня. Допомогти відбудувати станцію пообіцяв міністр енергетики Герман Галущенко.

електроенергія
гроші
сфера енергетики
Укренерго
борги

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