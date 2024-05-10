Производители дронов могут получить льготные гранты от государства

Ударный дрон. Фото: ШоТам

Украинские производители дронов, независимо от месторасположения, могут получить государственный грант. Он может составлять до 8 млн. гривен, но не будет превышать 80% от общей стоимости проекта.

Как получить деньги на развитие бизнеса, рассказали в Министерстве экономики Украины.

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Процедура подачи и рассмотрения заявок производителей беспилотных летательных аппаратов не отличается от процедуры, предусмотренной для других производителей. Однако существуют отличия в требованиях и условиях, касающихся получения гранта.

"Во-первых, такие производители, независимо от региона, где они расположены, смогут получить грант в размере до 80% стоимости проекта. До этого подобные льготные условия имели только предприятия, работающие в прифронтовых регионах", — отметила заместитель министра экономики Надежда Бигун. .

Она добавила, что производители дронов могут включать в качестве собственного взноса в стоимость проекта пополнение оборотных средств.

Какие производители БПЛА могут получить грант от государства

Физические и юридические лица, осуществляющие хозяйственную деятельность по производству воздушных и космических летательных аппаратов, сопутствующего оборудования и осуществляющие производство БПЛА или их частей (по КВЭД 30.30).

Источник: Минэкономики

Под какие проекты предоставляется грант

Гранты предоставляются для создания новых или увеличения мощностей имеющихся предприятий по производству воздушных и космических летательных аппаратов, а также сопутствующего оборудования. Кроме того, средства могут быть выделены на приобретение основных средств производства, не подлежащих отчуждению, а также на их доставку и ввод в эксплуатацию.

Как и при каких условиях можно подать заявку

Лично подать заявку на получение гранта можно через портал "Дія" по ссылке. К заявке следует добавить бизнес-план проекта, на который планируется использование грантовых средств.

Производитель может получить до 8 млн. гривен на закупку оборудования, но сумма не может превышать 80% стоимости проекта.

Изготовитель должен использовать грант по назначению в течение года после его получения. Также он обязан создать новые рабочие места. Количество этих мест зависит от суммы гранта. Например, если производитель получил грант в размере от 6,4 до 8 млн. гривен, то он должен создать не менее 25 мест работы, из которых треть должна быть создана в первые полгода, а остальные — в течение года.

Третьим условием является уплата в течение 3 лет со дня получения гранта налогов, сборов (обязательных платежей), единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ) в сводный бюджет Украины в размере полученной суммы гранта.

Что еще стоит знать

Напомним, Украина активно наращивает свои мощности в производстве дронов-камикадзе. В 2024 году она догнала РФ по производству беспилотников, аналогичных Shahed-131 и Shahed-136.

Мы также писали, что немецкий производитель БПЛА Quantum Systems открыл еще одно производство дронов в Украине с мощностью до 1000 БПЛА в год. Открытие завода состоялось 18 апреля в присутствии министра стратегического развития Украины Александра Камышина и вицеканцлера и федерального министра по экономике и климатическим вопросам Германии Роберта Хабека.