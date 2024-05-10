Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow В уряді пояснили, як виробникам дронів отримати пільговий грант від держави arrow

В уряді пояснили, як виробникам дронів отримати пільговий грант від держави

10 травня 2024 11:34
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Виробники дронів можуть отримати пільгові гранти від держави
Ударний дрон. Фото: ШоТам
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Українські виробники дронів, незалежно від місця розташування, можуть отримати державний грант. Він може складати до 8 млн гривень, але не перевищуватиме 80% від загальної вартості проєкту.

Як отримати гроші на розвиток бізнесу, розповіли у Міністерстві економіки України.

Читайте також:

Процедура подання та розгляду заявок виробників безпілотних літальних апаратів не відрізняється від процедури, передбаченої для інших виробників. Проте існують відмінності у вимогах та умовах, що стосуються отримання гранту.

"По-перше, такі виробники, незалежно від регіону, де вони розташовані, зможуть отримати грант в розмірі до 80% вартості проєкту. До цього подібні пільгові умови мали лише підприємства, що працюють у прифронтових регіонах", — зазначила заступниця міністра економіки Надія Бігун.

Вона додала, що виробники дронів можуть включати як власний внесок у вартість проєкту поповнення обігових коштів.

Які виробники БПЛА можуть отримати грант від держави

Фізичні та юридичні особи, що проводять господарську діяльність із виробництва повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устаткування та здійснюють виробництво БПЛА або їхніх частин (за КВЕД 30.30).

null
Джерело: Мінекономіки

Під які проєкти надається грант

Гранти надаються для створення нових або збільшення потужностей наявних підприємств з виробництва повітряних і космічних літальних апаратів, а також супутнього устаткування. Крім того, кошти можуть бути виділені на придбання основних засобів виробництва, які не підлягають відчуженню, а також на їх доставку та введення в експлуатацію.

Як та за яких умов можна подати заявку

Особисто подати заявку на отримання гранту можна через портал "Дія" за посиланням. До заявки потрібно додати бізнес-план проєкту, на який планується використання грантових коштів.

Виробник може отримати до 8 млн гривень на закупівлю обладнання, але сума не може перевищувати 80% вартості проєкту. 

Виробник повинен використати грант за призначенням протягом року після його отримання. Також він зобов'язаний створити нові робочі місця. Кількість цих місць залежить від суми гранту. Наприклад, якщо виробник отримав грант у розмірі від 6,4 до 8 млн гривень, то він повинен створити не менше 25 місць праці, з яких третина має бути створена у перші півроку, а решта — протягом року.

Третьою умовою є сплата протягом 3 років із дня отримання гранту податків, зборів (обов'язкових платежів), єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (ЄСВ) до зведеного бюджету України у розмірі отриманої суми гранту.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Україна активно нарощує свої потужності у виробництві дронів-камікадзе. У 2024 році вона наздогнала РФ за виробництвом беспілотників, аналогічних Shahed-131 та Shahed-136.

Ми також писали, що німецький виробник БпЛА Quantum Systems відкрив ще одне виробництво дронів в Україні з потужністю до 1 000 БпЛА на рік. Відкриття заводу відбулося 18 квітня у присутності міністра стратегічного розвитку України Олександра Камишіна та віцеканцлера і федерального міністра з питань економіки та кліматичних питань Німеччини Роберта Хабека.

Мінекономіки
фінансова допомога
гроші
оборонна сфера
бізнес
дрони
пільги
гранти
виробництво

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

5 травня 2024

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні