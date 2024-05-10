Виробники дронів можуть отримати пільгові гранти від держави

Ударний дрон. Фото: ШоТам

Українські виробники дронів, незалежно від місця розташування, можуть отримати державний грант. Він може складати до 8 млн гривень, але не перевищуватиме 80% від загальної вартості проєкту.

Як отримати гроші на розвиток бізнесу, розповіли у Міністерстві економіки України.

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Процедура подання та розгляду заявок виробників безпілотних літальних апаратів не відрізняється від процедури, передбаченої для інших виробників. Проте існують відмінності у вимогах та умовах, що стосуються отримання гранту.

"По-перше, такі виробники, незалежно від регіону, де вони розташовані, зможуть отримати грант в розмірі до 80% вартості проєкту. До цього подібні пільгові умови мали лише підприємства, що працюють у прифронтових регіонах", — зазначила заступниця міністра економіки Надія Бігун.

Вона додала, що виробники дронів можуть включати як власний внесок у вартість проєкту поповнення обігових коштів.

Які виробники БПЛА можуть отримати грант від держави

Фізичні та юридичні особи, що проводять господарську діяльність із виробництва повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устаткування та здійснюють виробництво БПЛА або їхніх частин (за КВЕД 30.30).

Джерело: Мінекономіки

Під які проєкти надається грант

Гранти надаються для створення нових або збільшення потужностей наявних підприємств з виробництва повітряних і космічних літальних апаратів, а також супутнього устаткування. Крім того, кошти можуть бути виділені на придбання основних засобів виробництва, які не підлягають відчуженню, а також на їх доставку та введення в експлуатацію.

Як та за яких умов можна подати заявку

Особисто подати заявку на отримання гранту можна через портал "Дія" за посиланням. До заявки потрібно додати бізнес-план проєкту, на який планується використання грантових коштів.

Виробник може отримати до 8 млн гривень на закупівлю обладнання, але сума не може перевищувати 80% вартості проєкту.

Виробник повинен використати грант за призначенням протягом року після його отримання. Також він зобов'язаний створити нові робочі місця. Кількість цих місць залежить від суми гранту. Наприклад, якщо виробник отримав грант у розмірі від 6,4 до 8 млн гривень, то він повинен створити не менше 25 місць праці, з яких третина має бути створена у перші півроку, а решта — протягом року.

Третьою умовою є сплата протягом 3 років із дня отримання гранту податків, зборів (обов'язкових платежів), єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (ЄСВ) до зведеного бюджету України у розмірі отриманої суми гранту.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Україна активно нарощує свої потужності у виробництві дронів-камікадзе. У 2024 році вона наздогнала РФ за виробництвом беспілотників, аналогічних Shahed-131 та Shahed-136.

Ми також писали, що німецький виробник БпЛА Quantum Systems відкрив ще одне виробництво дронів в Україні з потужністю до 1 000 БпЛА на рік. Відкриття заводу відбулося 18 квітня у присутності міністра стратегічного розвитку України Олександра Камишіна та віцеканцлера і федерального міністра з питань економіки та кліматичних питань Німеччини Роберта Хабека.