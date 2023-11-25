В правительстве признали проблемы с топливом из-за забастовки на границе с Польшей

Забастовка на границе с Польшей. Фото: Rafał Mekler/Twitter

В Украине фиксируются проблемы с бензином. Это связано с забастовкой польских перевозчиков на границе.

Об этом сообщил заместитель министра аграрной политики Маркиян Дмитрасевич в эфире телемарафона.

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Маркиян Дмитрасевич выразил мнение, что ситуация на границе на данный момент не представляет критической угрозы для экспорта, и Украина способна поддерживать баланс. Тем не менее он признал наличие определенных трудностей, связанных с доставкой топлива.

"Нам удается уравновесить эту ситуацию, поскольку ситуация на границе не является критической для экспорта. По состоянию на сегодняшний день мы видим проблемы с поставками топлива", — указал он.

Напомним, что польское правительство не имеет возможности самостоятельно влиять на договоренности между Украиной и ЕС о либерализации транспортировки грузов. Это стало одним из ключевых пунктов в протестах, но Украина не может выполнить это требование.