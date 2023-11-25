Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow В уряді визнали проблеми з пальним через страйк на кордоні з Польщею arrow

В уряді визнали проблеми з пальним через страйк на кордоні з Польщею

25 листопада 2023 20:42
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
В уряді визнали проблеми з пальним через страйк на кордоні з Польщею
Страйк на кордоні з Польщею. Фото: Rafał Mekler/Twitter
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

В Україні фіксуються проблеми з бензином. Це пов'язано зі страйком польських перевізників на кордоні.

Про це повідомив заступник міністра аграрної політики Маркіян Дмитрасевич в ефірі телемарафону.

Читайте також:

Проблеми з бензином в Україні

Маркіян Дмитрасевич висловив думку, що ситуація на кордоні на цей час не становить критичної загрози для експорту, і Україна здатна підтримувати баланс. Проте він визнав наявність певних труднощів, пов'язаних із доставкою пального.

"Нам вдається врівноважити цю ситуацію, оскільки ситуація на кордоні не є критичною для експорту. Станом на сьогодні ми бачимо проблеми з постачанням пального", — зазначив він.

Нагадаємо, що польський уряд не має можливості самостійно впливати на домовленості між Україною та ЄС щодо лібералізації транспортування вантажів. Це стало одним із ключових пунктів у протестах, але Україна не може виконати цю вимогу.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

12:00 Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

Леся Гасиджак розповіла, як просувається судова справа щодо бодішеймінгу - 80x80

Леся Гасиджак розповіла, як просувається судова справа щодо бодішеймінгу

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

06:40 Ціни на металобрухт в Україні — скільки коштує 1 кг чорних металів у кінці листопада

08:41 Час популярних рішень минув — Маляр прокоментувала мобілізацію в Україні

10:57 Зірка Дизель Шоу тепер не одна — Вікторія Булітко презентувала романтичний дует

04:33 Хто з українських чоловіків може втратити відстрочку від мобілізації — закон

Актуальне по темі