В уряді визнали проблеми з пальним через страйк на кордоні з Польщею

Страйк на кордоні з Польщею. Фото: Rafał Mekler/Twitter

В Україні фіксуються проблеми з бензином. Це пов'язано зі страйком польських перевізників на кордоні.

Про це повідомив заступник міністра аграрної політики Маркіян Дмитрасевич в ефірі телемарафону.

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Маркіян Дмитрасевич висловив думку, що ситуація на кордоні на цей час не становить критичної загрози для експорту, і Україна здатна підтримувати баланс. Проте він визнав наявність певних труднощів, пов'язаних із доставкою пального.

"Нам вдається врівноважити цю ситуацію, оскільки ситуація на кордоні не є критичною для експорту. Станом на сьогодні ми бачимо проблеми з постачанням пального", — зазначив він.

Нагадаємо, що польський уряд не має можливості самостійно впливати на домовленості між Україною та ЄС щодо лібералізації транспортування вантажів. Це стало одним із ключових пунктів у протестах, але Україна не може виконати цю вимогу.