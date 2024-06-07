Зарплаты более 120 тыс. грн — где платят высокие зарплаты разнорабочим

Ремонт дороги в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Александр Гончаров

На украинских сайтах по поиску работы иногда появляются вакансии, где обычным разнорабочим обещают заработную плату значительно выше средней в стране — около 70 тыс. гривен в месяц. В редких случаях можно зарабатывать и более 120 тыс. грн. Такие предложения могут вызвать заинтересованность у многих искателей работы.

Об этом говорится на портале Work.ua.

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Вакансия разнорабочего с бронированием

Согласно описанию одной из вакансий, в дорожно-строительную компанию нужен разнорабочий, дорожный рабочий. Заработная плата составляет от 55 до 65 тысяч гривен.

Условия работы:

предоставляется жилье и питание при необходимости;

своевременная оплата труда (от 2 тысяч гривен в смену);

комфортные и дружеские условия труда;

возможность бронирования.

Вакансия разнорабочего. Источник: скриншот

Разнорабочий на деревообрабатывающий станок

В описании вакансии сказано, что строительная компания ищет разнорабочего, который будет работать на деревообрабатывающем станке. Заработная плата составляет от 30 до 60 тысяч гривен (от 1 до 2 тысяч гривен в день).

Условия работы:

постоянная занятость;

предоставление жилья для иногородних;

работа вахтовым методом (20/10).

Вакансия рабочего на деревообрабатывающий станок. Источник: скриншот

Подсобный рабочий в воинскую часть

Согласно описанию, в Военную часть 9951 Государственной пограничной службы требуется рабочий. Заработная плата составляет от 25 до 70 тысяч гривен.

Условия работы:

выполнение бытовых и технических работ на территории пограничного отряда;

помощь в организации быта и поддержании порядка.

Вакансия подсобного рабочего, военнослужащего. Источник: скриншот

Вакансия подсобного рабочего

В объявлении говорится, что 33-й отдельный инженерный батальон ищет подсобного рабочего, в обязанности которого будет входить возведение укреплений и других инженерных сооружений. Зарплата может достигать 121 тыс. грн.

Условия работы:

официальная мобилизация к концу военного положения или контракт;

денежное довольствие согласно стандартам принятым в Вооруженных Силах Украины, в случае выполнения задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн/день.

Вакансия подсобного рабочего. Источник: скриншот

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине на рынке труда во время мобилизации появился новый тренд — компании начали массово размещать на кадровых порталах вакансии с возможностью бронирования. Такая опция позволяет более активно находить работников в условиях дефицита кадров.

Мы также писали, что украинцы, желающие получать большую зарплату, должны учить английский. Кадровые эксперты показали, сколько больше можно зарабатывать в таком случае.