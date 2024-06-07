Зарплати понад 120 тис. грн — де платять високі зарплати різноробочим

Ремонт дороги у Києві. Фото: Новини.LIVE, Олександр Гончаров

На українських сайтах з пошуку роботи інколи з'являються вакансії, де звичайним різноробам обіцяють заробітну плату значно вищу за середню в країні — близько 70 тис. гривень за місяць. В окремих випадках можна заробляти і понад 120 тис. грн. Такі пропозиції можуть викликати зацікавленість у багатьох шукачів роботи.

Про це йдеться на порталі Work.ua.

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Вакансія різнороба з бронюванням

Згідно з описом однієї з вакансій, у дорожньо-будівельну компанію потрібен різнороб, дорожній робітник. Заробітна плата становить від 55 до 65 тисяч гривень.

Умови роботи:

надається житло та харчування при необхідності;

своєчасна оплата праці (від 2 тисяч гривень за зміну);

комфортні та дружні умови праці;

можливість бронювання.

Вакансія різнороба. Джерело: скриншот

Різнороб на деревообробний верстат

В описі вакансії сказано, що будівельна компанія шукає різнороба, який буде працювати на деревообробному верстаті. Заробітна плата становить від 30 до 60 тисяч гривень (від 1 до 2 тисяч гривень за день).

Умови роботи:

постійна зайнятість;

надання житла для іногородніх;

робота вахтовим методом (20/10).

Вакансія робочого на деревообробний верстат. Джерело: скриншот

Підсобний робітник у військову частину

Згідно з описом, у військову частину 9951 Державної прикордонної служби потрібен робітник. Заробітна плата становить від 25 до 70 тисяч гривень.

Умови роботи:

виконання побутових і технічних робіт на території прикордонного загону;

допомога в організації побуту та підтриманні порядку.

Вакансія підсобного робітника, військовослужбовця. Джерело: скриншот

Вакансія підсобного робітника

В оголошенні сказано, що 33-й окремий інженерний батальйон шукає підсобного робітника, в обов'язки якого буде входити зведення укріплень та інших інженерних споруд. Зарплата може сягати 121 тис. грн.

Умови роботи:

офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або контракт;

грошове забезпечення згідно зі стандартами, прийнятим в Збройних силах України, у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн/день.

Вакансія підсобного робітника. Джерело: скриншот

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні на ринку праці під час мобілізації з'явився новий тренд — компанії почали масово розміщувати на кадрових порталах вакансії з можливістю бронювання. Зокрема, така опція дозволяє більш активно знаходити працівників в умовах дефіциту кадрів.

Ми також писали, що українці, які бажають отримувати більшу зарплату, мусять вчити англійську мову. Кадрові експерти показали, на скільки більше можна заробляти у такому випадку.