Аналитика курса гривни на март 2023

В настоящее время гривне ничего не угрожает

С первых дней 2023 года наличный курс украинской гривни укрепляется по отношению к американскому доллару. И если в январе это укрепление шло уверенно, но медленно, то в феврале темпы значительно ускорились. А в последние две недели февраля гривня вела себя по отношению к доллару просто "неприлично". В результате наличная гривня укрепилась по отношению к доллару с 40,2/40,8 по состоянию на 3 января до 38,5/39,3 по состоянию на 1 марта. Речь, конечно, идет о среднем обменном курсе в банках Украины.

Динамика наличного курса гривни к доллару США, декабрь 2022 — февраль 2023

Примечательно, что европейская валюта вела себя несколько иначе. Евро дорожал по отношению к гривне в течение трех месяцев подряд вплоть до начала февраля. А с начала февраля бросился вслед за наличным долларом, теряя свои позиции по отношению к гривне. В результате наличная гривня укрепилась по отношению к евро с 43,2/43,9 по состоянию на 3 февраля до 40,4/41,3 по состоянию на 1 марта.

Динамика наличного курса гривни к евро, декабрь 2022 — февраль 2023

Почему укрепляется гривня

Новини.LIVE обратились к профильным экспертам с вопросом: почему укрепляется гривня?

Александр Паращий, руководитель аналитического департамента инвестиционной компании Concorde Capital

Александр Паращий

Речь идет именно о наличном курсе, поскольку официальный курс гривни от НБУ не меняется с конца июля и равняется температуре здорового человека — 36,6.

Одна из причин укрепления гривни — относительное падение спроса на доллар среди населения. Связано это, в частности, с тем, что в феврале увеличилась валютная выручка предприятий. Это, в свою очередь, связано с улучшением ситуации с экспортом украинских товаров, в частности, аграрным экспортом через известный "зерновой коридор". В результате объемы предложения валюты на украинском рынке увеличились, а спрос населения не увеличился. Потому, по законам рынка, иностранная валюта начала дешеветь.

Вторая причина укрепления гривни — истощение фактора бюджетных выплат, давившего на курс украинской валюты с конца декабря. Традиционно в Украине к концу года происходят значительные выплаты из государственного бюджета. Вся эта гривневая масса некоторое время "давит" украинцам карман, и они скупают валюту. Сейчас же, вероятно, лишней гривни у людей не осталось, спрос на иностранную валюту упал. Так что валюта дешевеет, а гривня — дорожает.

В течение января и первой половины февраля спрос на валюту был достаточно большим. Национальный банк был вынужден еженедельно продавать на межбанковском рынке сотни миллионов долларов. Но к середине февраля все желающие купить валюту это сделали. И спрос снизился.

А дальше включилась человеческая психология. Наблюдая за снижением стоимости доллара, некоторые люди решают и себе избавиться от валюты.

Кроме того, массово истекают сроки действия долларовых депозитов, валюту для которых украинцы имеют возможность покупать на межбанке. Так что спрос на наличную валюту падает.

Скорее всего, в ближайшие недели наличный курс гривни зафиксируется на тех уровнях, которые мы наблюдаем сейчас. Причин для ослабления гривни до 40 и выше за доллар пока нет.

Сергей Фурса, заместитель директора по торговле ценными бумагами инвесткомпании Dragon Capital

Сергей Фурса

Скорее всего, укрепление наличного курса гривни является результатом введенных Национальным банком новых требований к банкам относительно размеров резервов. До 11 марта банки должны увеличить свои гривневые запасы.

Похоже, сейчас банки активно продают из своих запасов доллары, конвертируя их в гривню для дальнейшего зачисления в резервы. Следовательно, долларов на рынке становится больше, гривни — меньше. Соответственно, доллар дешевеет, гривня дорожает.

Андрей Шевчишин, финансовый аналитик

Андрей Шевчишин

Есть несколько возможных причин укрепления курса гривни.

Во-первых, бум спроса на энергокритическое оборудование среди населения и бизнеса почти исчерпан. Соответственно, импортеры не скупают валюту на внутреннем рынке для дальнейшей покупки энергетического оборудования за границей.

Сильным для укрепления гривни является аграрный фактор. Аграрии начинают готовиться к посевной кампании, конвертируя доллары в гривню для дальнейших закупок запчастей к агротехнике, горюче-смазочных материалов и семян.

Существенной причиной укрепления гривни являются усилия Национального банка по ограничению объемов гривни в обращении, в частности, повышение норматива гривневых резервов (о чем речь шла выше). Так что банки до 11 марта будут продолжать конвертировать валюту в гривню для пополнения своих резервов, что будет оказывать давление на курс иностранных валют в Украине.

На фоне увеличения предложения валюты от банков финансовые возможности населения для покупки этой валюты достаточно скромны. Так что существенно повлиять на курс гривни, покупая валюту, население не может.

В то же время международное сообщество продолжает оказывать Украине существенную финансовую помощь, поэтому дефицита валюты в стране нет. Соответственно, причин для ослабления гривни тоже нет.

Фото: Новини.LIVE

При отсутствии существенных военных шоков ситуация на валютном рынке останется стабильной.

Юрий Крохмаль, руководитель службы продаж казначейских продуктов банка "Авангард"

На текущее укрепление гривни на наличном рынке влияло несколько факторов. В первую очередь, это положительные новости о том, что Украина в этом году может рассчитывать на достаточную финансовую поддержку мирового сообщества, и заверения НБУ, что в ближайшее время режим фиксированного курса останется без изменений.

Во-вторых, в пользу гривни играет достаточное количество наличной валюты в кассах, а также возможность покупки валюты на депозиты в банках. За счет последнего инструмента, кроме того, что уменьшается спрос на наличную валюту, еще увеличивается предложение, когда такие депозиты погашаются и клиенты банков могут снять купленную валюту в виде наличных.

А более динамичное укрепление гривни в последние дни скорее всего связано с началом посевной кампании, для которой нужна гривневая ликвидность, что, скорее всего, повлияло на предложение валюты на рынке. При всех равных условиях можем наблюдать укрепление гривни и дальше, пока идет посевная.

Фото: УНИАН

