Аналітика курсу гривні на березень 2023

Наразі гривні нічого не загрожує

З перших днів 2023 року готівковий курс української гривні зміцнюється щодо американського долара. І якщо в січні це зміцнення було впевненим, але повільним, то в лютому темпи значно прискорились. А в останні два тижні лютого гривня поводила себе щодо долара просто "непристойно". В результаті готівкова гривня зміцнилася відносно долара з 40,2/40,8 станом на 3 січня до 38,5/39,3 станом на 1 березня. Мова, звичайно, йде про середній обмінний курс у банках України.

Динаміка готівкового курсу гривні до долара США, грудень 2022 — лютий 2023

Примітно, що європейська валюта поводилася трошки інакше. Євро дорожчав відносно гривні протягом трьох місяців поспіль аж до початку лютого. А з початку лютого кинувся слідом за готівковим доларом, втрачаючи свої позиції щодо гривні. В результаті готівкова гривня зміцнилася відносно євро з 43,2/43,9 станом на 3 лютого до 40,4/41,3 станом на 1 березня.

Динаміка готівкового курсу гривні до євро, грудень 2022 — лютий 2023

Чому укріплюється гривня

Новини.LIVE звернулись до профільних експертів з питанням: чому укріплюється гривня?

Олександр Паращій, керівник аналітичного департаменту інвестиційної компанії Concorde Capital

Олександр Паращій

Мова йде саме про готівковий курс, оскільки офіційний курс гривні від НБУ не міняється з кінця липня і дорівнює температурі здорової людини — 36,6.

Одна з причин укріплення гривні — відносне падіння попиту на долар серед населення. Пов’язано це, зокрема, з тим, що в лютому збільшилась валютна виручка підприємств. Це, своєю чергою, пов’язано з покращенням ситуації з експортом українських товарів, зокрема аграрним експортом через відомий "зерновий коридор". В результаті об’єми пропозиції валюти на українському ринку збільшились, а попит населення не збільшився. Тому, за законами ринку, іноземна валюта почала дешевшати.

Друга причина укріплення гривні — виснаження фактору бюджетних виплат, який тиснув на курс української валюти з кінця грудня. Традиційно в Україні під кінець року відбуваються значні виплати з державного бюджета. Вся ця гривнева маса певний час "муляє" українцям кишеню, і вони скуповують валюту. Наразі ж, певно, зайвої гривні у людей не залишилось, попит на іноземну валюту впав. Отже валюта дешевшає, а гривня — дорожчає.

Протягом січня і першої половини лютого попит на валюту був досить великим. Національний банк був змушений щотижня продавати на міжбанківському ринку сотні мільйонів доларів. Але до середини лютого всі, хто хотів купити валюту, це зробили. І попит зменшився.

А далі включилась людська психологія. Спостерігаючи зниження вартості долара деякі люди вирішують і собі позбутися валюти.

Крім того, масово закінчуються терміни дії доларових депозитів, валюту для яких українці мають можливість купляти на міжбанку. Тож попит на готівкову валюту падає.

Швидше за все, найближчими тижнями готівковий курс гривні зафіксується на тих рівнях, які ми спостерігаємо зараз. Причин для ослаблення гривні до 40 і вище за долар наразі немає.

Сергій Фурса, заступник директора з торгівлі цінними паперами інвесткомпанії Dragon Capital

Сергій Фурса

Скоріш за все укріплення готівкового курсу гривні є результатом запроваджених Національним банком нових вимог до банків щодо розмірів резервів. До 11 березня банки мають збільшити свої гривневі запаси.

Схоже на те, що зараз банки активно продають зі своїх запасів долари, конвертуючи їх у гривню для подальшого зарахування в резерви. Отже, доларів на ринку стає більше, гривні — менше. Відповідно, долар дешевшає, гривня дорожчає.

Андрій Шевчишин, фінансовий аналітик

Андрій Шевчишин

Є декілька можливих причин укріплення курсу гривні.

По-перше, бум попиту на енергокритичне обладнання серед населення і бізнесу майже вичерпано. Відповідно, імпортери не скуповують валюту на внутрішньому ринку для подальшої купівлі енергетичного обладнання за кордоном.

Сильним для зміцнення гривні є аграрний фактор. Аграрії починають готуватися до посівної кампанії, конвертуючи долари в гривню для подальших закупівель запчастин до агротехніки, паливно-мастильних матеріалів та насіння.

Суттєвою причиною зміцнення гривні є зусилля Національного банку щодо обмеження об’ємів гривні в обігу, зокрема, підвищення нормативу гривневих резервів (про що мова йшла вище). Тож, банки до 11 березня продовжуватимуть конвертувати валюту в гривню для поповнення своїх резервів, що зумовлюватиме подальший тиск на курс іноземних валют в Україні.

На тлі збільшення пропозиції валюти від банків фінансові можливості населення для купівлі цієї валюти наразі досить скромні. Тож суттєво вплинути на курс гривні, купуючи валюту, населення не може.

Наразі міжнародна спільнота надає Україні суттєву фінансову допомогу, тому дефіциту валюти в країні немає. Отже, причин для ослаблення гривні теж немає.

Фото: Новини.LIVE

За умови відсутності суттєвих воєнних шоків ситуація на валютному ринку залишається стабільною.

Юрій Крохмаль, керівник служби продажу казначейських продуктів банку "Авангард"

На поточне укріплення гривні на готівковому ринку впливало декілька факторів. В першу чергу, це позитивні новини про те, що Україна в цьому році може розраховувати на достатню фінансову підтримку світової спільноти та запевнення НБУ, що найближчим часом режим фіксованого курсу лишиться без змін.

По-друге, на користь гривні грає достатня кількість готівкової валюти в касах, а також можливість придбання валюти на депозити в банках. За рахунок останнього інструменту, окрім того, що зменшується попит на готівкову валюту, ще і збільшується пропозиція, коли такі депозити погашаються і клієнти банків можуть зняти куплену валюту у вигляді готівки.

А більш динамічне укріплення гривні останніми днями, скоріш за все, пов’язане із початком посівної кампанії, для якої потрібна гривнева ліквідність, що, скоріш за все, вплинуло на пропозицію валюти на ринку. За всіх рівних умов, ми можемо спостерігати подальше зміцнення гривні й надалі, поки триває посівна і закупівля всього для цього необхідного.

Фото: УНІАН

