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Стоимость аренды жилья пошла на спад — ситуация рынка в ноябре

17 ноября 2023 20:02
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Стоимость аренды жилья пошла на спад — ситуация рынка в ноябре
Аренда жилья в Украине. Фото: awh.co.uk
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

За последние три месяца в Киеве наблюдается снижение стоимости аренды жилья более чем на 10%. Эксперты отмечают, что спрос на аренду изменился по сравнению с пиковыми месяцами августа-сентября, что является обычным явлением для данного рынка. 

Об этом свидетельствуют данные мобильного приложения bird.

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Риелторы указывают, что особо востребованными являются уникальные варианты, такие как однокомнатные квартиры в районе "Золотые ворота" с минималистичным интерьером и белыми стенами. Кроме того, сохраняется спрос на квартиры с качественным ремонтом по доступным ценам.

Текущие цены аренды в Киеве следующие:

  • Однокомнатные квартиры стоят 13 000 грн, что на 3,7% ниже, чем в августе.
  • Двухкомнатные квартиры — 17 000 грн, на 10,5% ниже, чем в августе.
  • Трехкомнатные квартиры — 28 200 грн, на 14,5% ниже, чем в августе.

Наибольший спрос наблюдается на квартиры с просторной гостиной и спальней, особенно среди молодых семей, что привело к меньшему снижению цен на такие объекты за последние три месяца. 

Около 30% арендаторов ищут жилье, подходящее для проживания с домашними животными и детьми, однако количество подходящих объявлений на рынке ограничено и составляет всего 17,1%.

Аренда жилья в Украине
Статистика цен на аренду квартир в Киеве. Фото: bird

Напомним, что цены на аренду квартир в Украине постоянно меняются в зависимости от регионов. Так, существенно дешевое жилье можно найти в прифронтовых областях, тогда как на дороже можно рассчитывать в столице и на западе.

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