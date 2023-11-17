Стоимость аренды жилья пошла на спад — ситуация рынка в ноябре
За последние три месяца в Киеве наблюдается снижение стоимости аренды жилья более чем на 10%. Эксперты отмечают, что спрос на аренду изменился по сравнению с пиковыми месяцами августа-сентября, что является обычным явлением для данного рынка.
Об этом свидетельствуют данные мобильного приложения bird.
Аренда жилья в Киеве — какая ситуация
Риелторы указывают, что особо востребованными являются уникальные варианты, такие как однокомнатные квартиры в районе "Золотые ворота" с минималистичным интерьером и белыми стенами. Кроме того, сохраняется спрос на квартиры с качественным ремонтом по доступным ценам.
Текущие цены аренды в Киеве следующие:
- Однокомнатные квартиры стоят 13 000 грн, что на 3,7% ниже, чем в августе.
- Двухкомнатные квартиры — 17 000 грн, на 10,5% ниже, чем в августе.
- Трехкомнатные квартиры — 28 200 грн, на 14,5% ниже, чем в августе.
Наибольший спрос наблюдается на квартиры с просторной гостиной и спальней, особенно среди молодых семей, что привело к меньшему снижению цен на такие объекты за последние три месяца.
Около 30% арендаторов ищут жилье, подходящее для проживания с домашними животными и детьми, однако количество подходящих объявлений на рынке ограничено и составляет всего 17,1%.
Напомним, что цены на аренду квартир в Украине постоянно меняются в зависимости от регионов. Так, существенно дешевое жилье можно найти в прифронтовых областях, тогда как на дороже можно рассчитывать в столице и на западе.
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