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Вартість оренди житла пішла на спад — ситуація ринку у листопаді

17 листопада 2023 20:02
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Вартість оренди житла пішла на спад — ситуація ринку у листопаді
Оренда квартир в Україні. Фото: awh.co.uk
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

За останні три місяці у Києві спостерігається зниження вартості оренди житла більш ніж на 10%. Експерти зазначають, що попит на оренду змінився порівняно з піковими місяцями серпня-вересня, що є звичайним явищем для цього ринку.

Про це свідчать дані мобільного додатка bird.

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Рієлтори вказують, що особливо затребуваними є унікальні варіанти, такі як однокімнатні квартири в районі "Золоті ворота" з мінімальним інтер'єром та білими стінами. Крім того, зберігається попит на квартири з якісним ремонтом за доступними цінами.

Поточні ціни оренди у Києві такі:

  • Однокімнатні квартири коштують 13 000 грн, що на 3,7% нижче, ніж у серпні.
  • Двокімнатні квартири — 17 000 грн, на 10,5% нижче, ніж у серпні.
  • Трикімнатні квартири — 28 200 грн, на 14,5% нижче, ніж у серпні.

Найбільший попит спостерігається на квартири з просторою вітальнею та спальнею, особливо серед молодих сімей, що призвело до меншого зниження цін на такі об'єкти за останні три місяці.

Близько 30% орендарів шукають житло, яке підходить для проживання з домашніми тваринами та дітьми, проте кількість відповідних оголошень на ринку обмежена і становить лише 17,1%.

Оренда житла в Україні
Статистика цін на оренду квартир у Києві. Фото: bird

Нагадаємо, що ціни на оренду квартир в Україні постійно змінюються залежно від регіонів. Так, суттєво дешеве житло можна знайти у прифронтових областях, тоді як на дорожче можна розраховувати у столиці та на заході.

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