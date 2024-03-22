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Стоимость горючего на АЗС продолжает расти —какими будут цены на бензин завтра

22 марта 2024 22:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Цены на топливо в Украине по состоянию на 23 марта — сколько стоит бензин, газ и дизель
Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Цены на горючее снова претерпели изменения. На автозаправочных станциях Украины продолжает расти стоимость бензина, а также автогаза и дизтоплива.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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Цены на топливо в Украине на 23 марта 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на горючее на АЗС 23 марта

По данным мониторингового сайта, 23 марта средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа выглядит так:

  • A-95+ — 56,57 грн/л;
  • А-95 — 53,15 грн/л;
  • А-92 — 49,91 грн/л;
  • дизельное топливо — 53,50 грн/л;
  • сжиженный газ — 27,99 грн/л.

Неделю назад

  • A-95+ — 55,58 грн/л,
  • А-95 — 51,95 грн/л,
  • бензин А-92 — 48,86 грн/л.

Другие виды горючего:

  • дизель — 52,30 грн/л,
  • сжиженный газ — 27,83 грн/л.
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Цены на топливо в Украине на 23 марта 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на крупнейших АЗС — ОККО, WOG — 23 марта

23 марта топливо брендов "Евро-95" и обычный А-95 стоит дороже всего на АЗС SOCAR — по 59,99 грн/л и 58,99 грн/л соответственно.

  • Самая низкая стоимость А-95+ в сети "Авиас" — 51,76 грн/л. Обычный А-95 дешевле всего купить на АЗС "Маркет" и на АЗС VostokGaz — 49,49 грн/л.
  • А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 53,24 грн/л, дешевле всего на АЗС RLS — 48,40 грн/л.
  • Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 58,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 48,00 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 29,47 грн/л, на KLO — 28,69 грн/л, на Shell — 28,38 грн/л.

Якір Больше об авто

Напомним, мы писали, что в Украине начнутся продажи минивэна Lexus LM. Автомобили будут продавать в Украине с гибридной силовой установкой на 250 л.с., полным приводом и салоном на четыре или семь мест.  

М   и также рассказывали, что означают цифры и буквы на шинах авто. Умение читать надписи на шине – эффективный способ получить оптимальную безопасность и производительность езды на машине.

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