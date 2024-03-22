Ціни на пальне в Україні станом на 23 березня — скільки коштує бензин, газ та дизель

Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Ціни на пальне знову зазнали змін. На автозаправних станціях України продовжує зростати вартість бензину, а також автогазу та дизпалива.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне в Україні станом на 23 березня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

За даними моніторингового сайту, 23 березня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу виглядає так:

A-95+ — 56,57 грн/л;

А-95 — 53,15 грн/л;

А-92 — 49,91 грн/л;

дизельне пальне — 53,50 грн/л;

скраплений газ — 27,99 грн/л.

A-95+ — 55,58 грн/л,

А-95 — 51,95 грн/л,

бензин А-92 — 48,86 грн/л.

Інші види пального:

дизель — 52,30 грн/л,

скраплений газ — 27,83 грн/л.

Ціни на пальне в Україні станом на 23 березня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

23 березня пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR — по 59,99 грн/л та 58,99 грн/л відповідно.

Найнижча вартість А-95+ у мережі "Авіас" — 51,76 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС "Маркет" та на АЗС VostokGaz — 49,49 грн/л.

А-92 найдорожче коштує на АЗС "Параллель" — 53,24 грн/л, найдешевше на АЗС RLS — 48,40 грн/л.

Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 58,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 48,00 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 29,47 грн/л, на KLO — 28,69 грн/л, на Shell — 28,38 грн/л.

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