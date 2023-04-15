Аренда жилья в Украине — где больше всего выросли цены на жилье

Стоимость подскочила на 6%: где в Украине цены на жилье выросли больше всего
В Украине с начала года повысилась стоимость аренды квартир. При этом ценовая градация продолжает напрямую зависеть от относительной безопасности регионов.
О том, как изменились цены, сообщает Государственная служба статистики Украины.
Какие сейчас цены на аренду
По данным Госстата, в марте этого года граждане платили за аренду однокомнатной квартиры в среднем около 6 тыс. гривен. За первый квартал года аренда жилья подорожала на 5,8%.
Киев, ранее лидировавший по стоимости аренды, в дальнейшем уступает городам в западных регионах.
Теперь на первом месте по цене арендованного жилья — города Закарпатской области. Там аренда повысилась на 50,7%, до 13,12 тыс. гривен. Однокомнатные квартиры в Черновицкой области подорожали до 7 тыс. грн, в Ивано-Франковской — до 4,5 тыс. гривен, а в Волынской — до 5,5 тыс. грн.
Годовая статистика по регионам
Источник: ЭП
Далее следуют города Львовской области. Там стоимость аренды выросла не столь существенно — на 3,2%, до 11,32 тыс. гривен.
В столице Украины аренда подешевела на 3,3%, до 7384 гривен за однокомнатную квартиру.
В то время как в западных и некоторых центральных регионах страны цены на аренду продолжают дорожать, в прифронтовых — снижаются в дальнейшем. В частности, сейчас в Херсонской области цена аренды "однушки" составляет 2,96 тыс. гривен. В Запорожской (2,77 тыс. гривен) и Сумской (2,68 тыс. гривен) областях. В Одесской области — по 4,5 тыс. гривен, в Харьковской области — по 3,5 тыс. гривен.
Стоимость аренды однокомнатной квартиры
Источник: Госстат
Что еще стоит знать
Напомним, ранее эксперты рассказывали о том, что в Киеве и области на фоне постоянных российских обстрелов наблюдается снижение спроса на аренду недвижимости. Меньше всего желающих — на квартиры в домах, расположенных вблизи инфраструктурных объектов.
Также сообщалось, что в Украине после войны практически всю коммерческую недвижимость будет ждать необходимость трансформации. Эксперты утверждают, что объекты будут вынуждены прибегнуть к "экстремальной реконструкции".