Аренда жилья в Украине — где больше всего выросли цены на жилье

Недвижимость в столице Украины. Фото: Новости.

В Украине с начала года повысилась стоимость аренды квартир. При этом ценовая градация продолжает напрямую зависеть от относительной безопасности регионов.

О том, как изменились цены, сообщает Государственная служба статистики Украины.

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Какие сейчас цены на аренду

По данным Госстата, в марте этого года граждане платили за аренду однокомнатной квартиры в среднем около 6 тыс. гривен. За первый квартал года аренда жилья подорожала на 5,8%.

Киев, ранее лидировавший по стоимости аренды, в дальнейшем уступает городам в западных регионах.

Теперь на первом месте по цене арендованного жилья — города Закарпатской области. Там аренда повысилась на 50,7%, до 13,12 тыс. гривен. Однокомнатные квартиры в Черновицкой области подорожали до 7 тыс. грн, в Ивано-Франковской — до 4,5 тыс. гривен, а в Волынской — до 5,5 тыс. грн.

Годовая статистика по регионам

Источник: ЭП

Далее следуют города Львовской области. Там стоимость аренды выросла не столь существенно — на 3,2%, до 11,32 тыс. гривен.

В столице Украины аренда подешевела на 3,3%, до 7384 гривен за однокомнатную квартиру.

В то время как в западных и некоторых центральных регионах страны цены на аренду продолжают дорожать, в прифронтовых — снижаются в дальнейшем. В частности, сейчас в Херсонской области цена аренды "однушки" составляет 2,96 тыс. гривен. В Запорожской (2,77 тыс. гривен) и Сумской (2,68 тыс. гривен) областях. В Одесской области — по 4,5 тыс. гривен, в Харьковской области — по 3,5 тыс. гривен.

Стоимость аренды однокомнатной квартиры

Источник: Госстат

Что еще стоит знать

Напомним, ранее эксперты рассказывали о том, что в Киеве и области на фоне постоянных российских обстрелов наблюдается снижение спроса на аренду недвижимости. Меньше всего желающих — на квартиры в домах, расположенных вблизи инфраструктурных объектов.

Также сообщалось, что в Украине после войны практически всю коммерческую недвижимость будет ждать необходимость трансформации. Эксперты утверждают, что объекты будут вынуждены прибегнуть к "экстремальной реконструкции".