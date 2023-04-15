Оренда житла в Україні — де найбільше зросли ціни на житло

Нерухомість у столиці України. Фото: Новини.LIVE

В Україні з початку року підвищилася вартість оренди квартир. При цьому цінова градація продовжує прямо залежати від відносної безпеки регіонів.

Про те, як змінилися ціни, інформує Державна служба статистики України.

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Які зараз ціни на оренду

За даними Держстату, у березні поточного року громадяни платили за оренду однокімнатної квартири у середньому близько 6 тис. гривень. За перший квартал року винайм житла подорожчав на 5,8%.

Київ, який раніше лідирував за вартістю оренди, надалі поступається містам у західних регіонах.

Тепер на першому місці за ціною орендованого житла — міста Закарпатської області. Там оренда підвищилась аж на 50,7%, до 13,12 тис. гривень. Однокімнатні квартири у Чернівецькій області подорожчали до 7 тис. гривень, в Івано-Франківській — до 4,5 тис. гривень, а у Волинській — до 5,5 тис. гривень.

Річна статистика по регіонах

Джерело: ЕП

Далі йдуть міста Львівської області. Там вартість оренди зросла не так суттєво — на 3,2%, до 11,32 тис. гривень.

У столиці України оренда подешевшала на 3,3%, до 7384 гривень за однокімнатну квартиру.

Тоді як у західних та деяких центральних регіонах країни ціни на оренду продовжують дорожчати, у прифронтових — знижуються надалі. Зокрема, зараз у Херсонській області ціна за оренду "однокімнатки" становить 2,96 тис. гривень. У Запорізькій (2,77 тис. гривень) та Сумській (2,68 тис. гривень) областях. На Одещині — по 4,5 тис. гривень, у Харківській області — по 3,5 тис. гривень.

Вартість оренди однокімнатної квартири

Джерело: Держстат

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше експерти розповідали про те, що в Києві та області на тлі постійних російських обстрілів спостерігається зниження попиту на оренду нерухомості. Найменше охочих — на квартири у будинках, розташованих поблизу інфраструктурних об'єктів.

Також повідомляли, що в Україні після війни практично на всю комерційну нерухомість чекатиме необхідність трансформації. Експерти стверджують, що об'єкти будуть вимушені вдатися до "екстремальної реконструкції".