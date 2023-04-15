Оренда житла в Україні — де найбільше зросли ціни на житло

Вартість підскочила на 6%: де в Україні ціни на житло зросли найбільше
В Україні з початку року підвищилася вартість оренди квартир. При цьому цінова градація продовжує прямо залежати від відносної безпеки регіонів.
Про те, як змінилися ціни, інформує Державна служба статистики України.
Які зараз ціни на оренду
За даними Держстату, у березні поточного року громадяни платили за оренду однокімнатної квартири у середньому близько 6 тис. гривень. За перший квартал року винайм житла подорожчав на 5,8%.
Київ, який раніше лідирував за вартістю оренди, надалі поступається містам у західних регіонах.
Тепер на першому місці за ціною орендованого житла — міста Закарпатської області. Там оренда підвищилась аж на 50,7%, до 13,12 тис. гривень. Однокімнатні квартири у Чернівецькій області подорожчали до 7 тис. гривень, в Івано-Франківській — до 4,5 тис. гривень, а у Волинській — до 5,5 тис. гривень.
Річна статистика по регіонах
Джерело: ЕП
Далі йдуть міста Львівської області. Там вартість оренди зросла не так суттєво — на 3,2%, до 11,32 тис. гривень.
У столиці України оренда подешевшала на 3,3%, до 7384 гривень за однокімнатну квартиру.
Тоді як у західних та деяких центральних регіонах країни ціни на оренду продовжують дорожчати, у прифронтових — знижуються надалі. Зокрема, зараз у Херсонській області ціна за оренду "однокімнатки" становить 2,96 тис. гривень. У Запорізькій (2,77 тис. гривень) та Сумській (2,68 тис. гривень) областях. На Одещині — по 4,5 тис. гривень, у Харківській області — по 3,5 тис. гривень.
Вартість оренди однокімнатної квартири
Джерело: Держстат
Що ще варто знати
Нагадаємо, раніше експерти розповідали про те, що в Києві та області на тлі постійних російських обстрілів спостерігається зниження попиту на оренду нерухомості. Найменше охочих — на квартири у будинках, розташованих поблизу інфраструктурних об'єктів.
Також повідомляли, що в Україні після війни практично на всю комерційну нерухомість чекатиме необхідність трансформації. Експерти стверджують, що об'єкти будуть вимушені вдатися до "екстремальної реконструкції".