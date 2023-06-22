Верховный суд отменил решение апелляции об оправдании должностных лиц УЗ в злоупотреблении льготами

Бывший заместитель генерального директора Укрзализныци Петр Науменко. Фото: скриншот с видео

Верховный суд отменил решение Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда об оправдании трех бывших должностных лиц ПАО "Укрзализныця". Они подозреваемые по делу о злоупотреблении служебным положением при предоставлении льготных тарифов на железнодорожные грузоперевозки.

Об этом сообщает Слово и дело.

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Что известно о решении суда

Отмечается, что, как известно, приговор антикоррупционного суда, которым были оправданы бывший заместитель генерального директора Укрзализныци Петр Науменко, экс-директор Департамента коммерческой работы Юрий Меркулов и заместитель начальника филиала по коммерческим вопросам Лилия Петренко от обвинений в злоупотреблениях, был подтвержден Апелляционной палатой Высшего антикоррупционного суда. Однако прокурор САП подал кассационную жалобу на это решение с целью его пересмотра.

"Кассационную жалобу прокурора в уголовном производстве удовлетворить частично. Постановление Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда от 18 ноября 2022 года относительно (Петра Науменко, Юрия Меркулова и Лилии Петренко. — Ред.) отменить и назначить новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции", — отметили в суде.

Как известно, трое должностных лиц УЗ, входивших в состав Тарифной комиссии Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины, обвиняются в злоупотреблении служебным положением в 2014 году. Согласно обвинению, они предоставили льготные тарифы экспедиторским компаниям без выполнения ими гарантированного объема перевозок, что привело к потере предприятием дохода в размере 7,3 млн долларов (69 млн грн на момент преступления), как подтверждено судебно-экономической экспертизой.

Напомним, что во избежание конфликтных ситуаций АО "Укрзализныця" планирует вернуть в поезда военизированную охрану. Сначала такая охрана будет работать на наиболее проблемных поездах или участках.