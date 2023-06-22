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Верховний суд скасував рішення апеляції про виправдання посадовців УЗ у зловживанні пільгами

22 червня 2023 23:56
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Верховний суд скасував рішення апеляції про виправдання посадовців УЗ у зловживанні пільгами
Колишній заступник генерального директора "Укрзалізниці" Петро Науменко. Фото: Скриншот із відео
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Верховний суд скасував рішення Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду про виправдання трьох колишніх посадовців ПАТ "Укрзалізниця". Вони підозрювані у справі про зловживання службовим становищем при наданні пільгових тарифів на залізничні вантажоперевезення.

Про це повідомляє Слово і діло.

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Що відомо про рішення суду

Зазначається, що, як відомо, вирок антикорупційного суду, яким були виправдані колишній заступник генерального директора "Укрзалізниці" Петро Науменко, ексдиректор Департаменту комерційної роботи Юрій Меркулов та заступниця начальника філії з комерційних питань Лілія Петренко від обвинувачень у зловживаннях, був підтверджений Апеляційною палатою Вищого антикорупційного суду. Проте прокурор САП подав касаційну скаргу на це рішення, з метою його перегляду.

"Касаційну скаргу прокурора у кримінальному провадженні задовольнити частково. Ухвалу Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 18 листопада 2022 року щодо (Петра Науменка, Юрія Меркулова та Лілії Петренко — Ред.) скасувати і призначити новий розгляд у суді апеляційної інстанції", — зазначили в суді.

Як відомо, троє посадовців УЗ, які входили до складу Тарифної комісії Державної адміністрації залізничного транспорту України, обвинувачуються у зловживанні службовим становищем 2014 року. Згідно з обвинуваченням, вони надали пільгові тарифи експедиторським компаніям без виконання ними гарантованого обсягу перевезень, що призвело до втрати підприємством доходу у розмірі 7,3 млн доларів (69 млн грн на момент злочину), як підтверджено судово-економічною експертизою.

Нагадаємо, що аби уникнути конфліктних ситуацій АТ "Укрзалізниця" планує повернути у потяги воєнізовану охорону. Спочатку така охорона працюватиме на найбільш проблемних потягах чи ділянках.

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