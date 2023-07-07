Зарплаты в Украине — кто из украинцев может претендовать на 66,5 тыс. грн

От 17,5 до 66,5 тыс. грн: кто из украинцев может претендовать на высокую зарплату
В Украине среди тех, кто кому выплачивают высокие заработные платы, есть графические дизайнеры. В среднем их зарплата колеблется от 17,5 тысячи до 66,5 тысячи гривен.
Об этом свидетельствуют данные мониторинга портала по поиску работы Work.ua.
Работа графическим дизайнером в Украине
В цифровую эру графический дизайн занимает особое место среди профессий будущего. Такие специалисты специализируются на визуальном оформлении социальных сетей, разных сайтов, обложек книг или альбомов для писателей и музыкантов.
Графические дизайнеры разрабатывают:
- дизайны упаковок, обложек;
- логотипы;
- иконки;
- создают вывески;
- рекламные билборды;
- плакаты;
- делают презентации.
Зарплата графического дизайнера
В Украине средняя зарплата графического дизайнера составляет 17,5 тысячи гривен. Более опытным специалистам платят больше в 1,5-2 раза.
По данным портала, украинские работодатели предлагают зарплату на уровне:
- 9,7% — от 28 до 66,5 тысячи гривен;
- 4,6% — от 25 до 28 тысяч гривен;
- 8,1% — от 22 до 25 тысяч гривен;
- 11,6% — от 19 до 22 тысяч гривен;
- 23,2% — от 16 до 19 тысяч гривен;
- 21,2% — от 13 до 16 тысяч гривен.
Больше всего в Украине зарабатывают дизайнеры в Киеве и Днепре, а меньше всего — во Львове и Харькове. Существенно больше могут получать дизайнеры-украинцы, работающие на европейском рынке. В среднем в городах зарплаты таковы:
Киев — 20 тысяч гривен;
Днепр — 20 тысяч гривен;
Одесса — 18 тысяч гривен;
Хмельницкий — 17,5 тысячи гривен;
Львов — 16,5 тысячи гривен;
Харьков — 15 тысяч гривен.
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Напомним, Кабинет министров в июле запустил в четырех областях пилотный проект — Институт помощника ветеранов. Люди будут обучать новой специальности, чтобы они стали правой рукой военных, которые возвращаются с фронта домой.
Также мы писали, что некоторые работодатели готовы щедро платить своим работникам, которые остаются в стране, несмотря на войну. В частности, 26 тысяч гривен могут зарабатывать работники ресторанов.