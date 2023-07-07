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Від 17,5 до 66,5 тис. грн: хто з українців може претендувати на високу зарплату

7 липня 2023 08:15
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Зарплати в Україні — хто з українців може претендувати на 66,5 тис. грн
Дівчина працює за комп'ютером. Фото: Pixabay
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні серед тих, хто кому виплачують високі заробітні плати, є графічні дизайнери. У середньому їхня зарплата коливається від 17,5 тисяч до 66,5 тисяч гривень.

Про це свідчать дані моніторингу порталу з пошуку роботи Work.ua.

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Робота графічним дизайнером в Україні

У цифрову еру графічний дизайн посідає особливе місце серед професій майбутнього. Такі фахівці спеціалізуються на візуальному оформленні соціальних мереж, різноманітних сайтів, обкладинок книг чи альбомів для письменників та музикантів.

Графічні дизайнери розробляють:

  • дизайни упаковок, обкладинок;
  • логотипи;
  • іконки;
  • створюють вивіски;
  • рекламні білборди;
  • плакати;
  • роблять презентації.

Зарплата графічного дизайнера

В Україні середня зарплатня графічного дизайнера становить 17,5 тисяч гривень. Більш досвідченим фахівцям платять більше у 1,5-2 рази.

За даними порталу, українські роботодавці пропонують зарплату на рівні:

  • 9,7% — від 28 до 66,5 тисяч гривень;
  • 4,6% — від 25 до 28 тисяч гривень;
  • 8,1% — від 22 до 25 тисяч гривень;
  • 11,6% — від 19 до 22 тисячі гривень;
  • 23,2% — від 16 до 19 тисяч гривень;
  • 21,2% — від 13 до 16 тисяч гривень.

Найбільше в Україні заробляють дизайнери у Києві та Дніпрі, а найменше — у Львові та Харкові. Суттєво більше можуть отримувати дизайнери-українці, які працюють для європейського ринку. У середньому у містах зарплати такі:

Київ — 20 тисяч гривень;
Дніпро — 20  тисяч гривень;
Одеса — 18 тисяч гривень;
Хмельницький — 17,5 тисяч гривень;
Львів — 16,5 тисяч гривень;
Харків — 15 тисяч гривень.

Більше про зарплати

Нагадаємо, Кабінет міністрів у липні запустив у чотирьох областях пілотний проєкт — Інститут помічника ветеранів. Людей навчатимуть нової спеціальності, аби вони стали правою рукою військових, які повертаються з фронту додому. 

Також ми писали, що деякі роботодавці готові щедро платити своїм працівникам, які залишаються в країні попри війну. Зокрема, 26 тисяч гривень можуть заробляти працівники ресторанів.

 

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