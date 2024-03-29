Как в Украине изменились цены на повербанки, зарядные станции и фонари после обстрелов РФ в марте 2024 года

Приготовление пищи под фонарем при отключении света. Фото:

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Россия снова начала наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины. За последние дни оккупанты обстреливали объекты энергетики в Днепре, Харькове, Одессе и других городах. Вместе с обстрелами энергетической инфраструктуры в некоторые области Украины вернулись и привычные уже украинцам отключения света.

Новини.LIVE рассказывают, как подготовиться к блекауту и изменились ли цены на повербанки, зарядные станции и фонари из-за российских обстрелов.

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Какая ситуация в энергетике Украины

На сегодняшний день наиболее критическая ситуация с электроснабжением сохраняется в Харькове, Одессе, Кривом Роге и Николаевской области. Тем не менее, угрозы негативных последствий для энергоснабжения всей страны нет. Об этом сообщил глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Он добавил, что сегодня утром Укрэнерго расширило возможности надежного энергопитания Одессы. К утру энергетикам удалось стабилизировать ситуацию в энергосистеме, что позволило снова следовать графикам плановых отключений.

Также Кудрицкий отметил, что сложная ситуация с энергетикой сохраняется в Кривом Роге и в Харькове.

"После атаки по Кривому Рогу мы также планируем ситуацию выровнять. Ну и самая плохая ситуация действительно в Харькове. Там враг баллистики пытался уничтожить практически все объекты магистрального уровня, которые есть, и питающие город. Это несколько наших подстанций, через которые мы передаем электричество в город, и также электростанции местные, там нужно немного больше времени на восстановление", — отметил глава НЭК "Укрэнерго".

Отключение или сетевые ограничения электроэнергии действуют в Херсонской, Хмельницкой, Черновицкой, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской и Одесской областях.

Как подготовиться к блекауту

Не сомневаемся, что многие наши читатели знают, как подготовиться к возможным блекаутам, но напомнить основные советы все же не помешает.

Для освещения помещения можно использовать несколько светодиодных фонарей. Для достижения наилучшего эффекта рекомендуется разместить источники света у потолка. Также эффективным решением является установка мини-светильника около зеркала, что также обеспечит дополнительное освещение.

Закрепите свечу в банке, наполненную водой на несколько сантиметров. Это сделает использование свечи более безопасным. Даже в случае падения банки на пол вероятность того, что вода погасит пламя, достаточно высока.

Для ускорения зарядки смартфона рекомендуется избегать использования при зарядке. Активная работа экрана и процессора может замедлить процесс и увеличить энергопотребление, особенно при запуске игр или других ресурсоемких приложений.

Включение режима "полета" перед подключением телефона к источнику питания также поможет сократить время зарядки гаджета. Этот режим отключает некоторые энергозатратные функции, что способствует более быстрой зарядке аккумулятора.

Также важно закрыть все запущенные приложения и отключиться от сети. Некоторые функции смартфона продолжают работать в фоновом режиме, что увеличивает расход энергии, даже если устройство не используется активно. Рекомендуется отключить Bluetooth, Wi-Fi и даже 4G, если они не требуются сейчас.

Необходимо иметь запасные батареи. Они могут потребоваться для фонарей, радио или других устройств. Важно, чтобы набор включал батарейки разных размеров, подходящие для всех важных гаджетов.

Если вы еще не приобрели портативное зарядное устройство (повербанк), рекомендуется выделить средства на его покупку. Это устройство позволяет заряжать телефон и другие мелкие гаджеты при отсутствии электричества. Главное правило — следить, чтобы он всегда был заряжен.

Сколько стоят и как изменились цены на повербанки, зарядные станции и фонари

Цены на повербанки, зарядные станции и фонари мы анализировали с помощью данных украинского онлайн-сервиса для выбора товаров и сравнения их стоимости — Hotline.ua. В нашем сравнении мы взяли цены на три самые популярные модели каждого устройства и сравнили с их стоимостью в начале года.

Как изменились цены на повербанки

Средняя цена на самый популярный на сервисе повербанк Baseus Bipow Digital Display Powerbank емкостью 30 000 мАч и мощностью 20 Вт равна 1 428 грн. В начале года эта модель в среднем стоила даже дороже — 1 585 грн. Таким образом, цена на этот повербанк упала почти на 10%.

Цены на повербанк Baseus Bipow Digital Display Powerbank. Фото: hotline.ua

Средняя цена на повербанк Baseus Amblight Digital Display Quick Charge, который является вторым по популярности, равна 2 699 грн. Этот гаджет имеет емкость 30000 мАч и мощность 65 Вт. В начале года он стоил 3 114 грн. Таким образом, и эта модель стоит дешевле. Цена на этот повербанк упала на 15%.

Цены на повербанк Baseus Amblight Digital Display Quick Charge. Фото: hotline.ua

Последний повербанк в нашем списке — Xiaomi Mi Power Bank 3, емкостью 20 00 мАч и мощностью 18 Вт. Средняя цена на него сейчас равняется 970 грн. В начале года эта модель стоила 1 025 грн. Таким образом, его стоимость выросла на 5%.

Цены на повербанк Xiaomi Mi Power Bank 3. Фото: hotline.ua

Как изменились цены на зарядные станции

В списке зарядных станций лидирует EcoFlow DELTA 2, емкостью 1024 Вт*ч и номинальной мощностью 1800 Вт. Стоит она сейчас в среднем 37511 грн. В начале года эта модель в среднем стоила 40024 грн. Так что EcoFlow DELTA 2 подешевела на 6%.

Цены на зарядную станцию EcoFlow DELTA 2. Фото: hotline.ua

На втором месте идет BLUETTI EB3A Portable Power Station, емкостью 268 Вт*ч и номинальной мощностью 600 Вт. Теперь ее средняя цена равна 8 821 грн. В начале года эта модель в среднем стоила 9604. Таким образом, BLUETTI EB3A Portable Power Station подешевела на 8%.

Цены на зарядную станцию BLUETTI EB3A Portable Power Station. Фото: hotline.ua

На третьем месте снова EcoFlow — модель RIVER 2 Pro, емкостью 768 Вт*ч и номинальной мощностью 800 Вт. Средняя цена на нее равняется 28 052 грн. В начале года RIVER 2 Pro стоила 2 7888. Цены на эту модель выросли менее чем на процент.

Цены на зарядную станцию EcoFlow RIVER 2 Pro. Фото: hotline.ua

Как изменились цены на фонари

В списке ручных фонарей на первом месте по популярности Solight WN34, имеющий мощность 1000 люмен. Средняя цена на него равна 1 303 грн. В начале года такой фонарь можно было приобрести в среднем за 1 105 грн. Таким образом, цена на Solight WN34 выросла почти на 18%.

Цены на ручной фонарь Solight WN34. Фото: hotline.ua

На втором месте идет VIDEX VLF-A244RH, мощностью 600 люмен. Средняя цена на эту модель равна 1 000 грн. В начале года такой фонарь можно было приобрести в среднем за 864 грн. Таким образом, цена на VIDEX VLF-A244RH выросла на 15%.

Цены на ручной фонарь VIDEX VLF-A244RH. Фото: hotline.ua

На третьем месте еще одна модель от VIDEX — VLF-A105RH, мощностью 1200 люмен. Теперь ее средняя цена равна 1 061 грн. В начале года этот фонарь стоил 1 110. Таким образом, VIDEX VLF-A105RH подешевел на 4%.

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