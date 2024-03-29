Як в Україні змінились ціни на повербанки, зарядні станції та ліхтарі після обстрілів РФ у березні 2024 року

Приготування їжі під ліхтарем під час відключення світла. Фото:

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Росія знову почала завдавати удари по енергетичній інфраструктурі України. За останні дні окупанти обстрілювали об'єкти енергетики у Дніпрі, Харкові, Одесі та інших містах. Разом з обстрілами енергетичної інфраструктури в деякі області України повернулись і звичні вже українцям відключення світла.

Новини.LIVE розповідають, як підготуватись до блекауту та чи змінилися ціни на повербанки, зарядні станції та ліхтарі через російські обстріли.

Читайте також:

Яка ситуація в енергетиці України

На сьогодні найбільш критична ситуація з електропостачанням зберігається у Харкові, Одесі, Кривому Розі та Миколаївській області. Проте загрози негативних наслідків для енергопостачання всієї країни немає. Про це повідомив голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Він додав, що сьогодні вранці "Укренерго" розширило можливості надійного енергоживлення Одеси. До ранку енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію в енергосистемі, що дозволило знову дотримуватися графіків планових відключень.

Також Кудрицький зазначив, що складна ситуація з енергетикою зберігається у Кривому Рогу та Харкові.

"Після атаки по Кривому Рогу ми також плануємо ситуацію вирівняти. Ну і найгірша ситуація дійсно в Харкові. Там ворог балістикою намагався знищити практично всі об’єкти магістрального рівня, які є і які живлять місто. Це декілька наших підстанцій, через які ми передаємо електрику в місто, і також електростанції місцеві, там треба трошки більше часу на відновлення", — зазначив голова НЕК "Укренерго".

Наразі відключення або мережеві обмеження електроенергії діють в Херсонській, Хмельницькій, Чернівецькій, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій та Одеській областях.

Як підготуватись до блекауту

Не сумніваємось, що багато наших читачів знають, як підготуватись до можливих блекаутів, але нагадати основні поради все ж не завадить.

Для освітлення приміщення можна використовувати кілька світлодіодних ліхтарів. Щоб досягти найкращого ефекту, рекомендується розмістити джерела світла біля стелі. Також ефективним рішенням є встановлення мінісвітильника біля дзеркала, що також забезпечить додаткове освітлення.

Закріпіть свічку у банці, наповнену водою на декілька сантиметрів. Це зробить використання свічки безпечнішим. Навіть у разі падіння банки на підлогу ймовірність того, що вода загасить полум'я, є досить високою.

Для прискорення зарядки смартфона рекомендується уникати його використання під час заряджання. Активна робота екрана та процесора може уповільнити процес та збільшити енергоспоживання, особливо при запуску ігор або інших ресурсомістких додатків.

Увімкнення режиму "польоту" перед підключенням телефону до джерела живлення також допоможе скоротити час заряджання гаджета. Цей режим вимикає деякі енерговитратні функції, що сприяє швидшому зарядженню акумулятора.

Також важливо закрити всі запущені програми та відключитися від мережі. Деякі функції смартфона продовжують працювати у фоновому режимі, що збільшує витрати енергії, навіть якщо пристрій не використовується активно. Рекомендується вимкнути Bluetooth, Wi-Fi та навіть 4G, якщо вони не потрібні зараз.

Необхідно мати запасні батареї. Вони можуть бути потрібні для ліхтарів, радіо або інших пристроїв. Важливо, щоб набір включав батарейки різних розмірів, які підходять для всіх важливих гаджетів.

Якщо ви ще не придбали портативний зарядний пристрій (повербанк), рекомендується виділити кошти на його покупку. Цей пристрій дозволить заряджати телефон та інші дрібні гаджети у разі відсутності електрики. Головне правило — стежити, щоб він завжди був заряджений.

Скільки коштують і як змінились ціни на повербанки, зарядні станції та ліхтарі

Ціни на повербанки, зарядні станції та ліхтарі ми аналізували за допомогою даних українського онлайн-сервісу для вибору товарів і порівняння їх вартості — Hotline.ua. У нашому порівнянні ми взяли ціни на три найпопулярніші моделі кожного пристрою, та порівняли з їх вартістю на початку року.

Як змінились ціни на повербанки

Середня ціна на найпопулярніший на сервісі повербанк Baseus Bipow Digital Display Powerbank ємністю 30 000 мАгод та потужністю 20 Вт дорівнює 1 428 грн. На початку року ця модель в середньому коштувала навіть дорожче — 1 585 грн. Таким чином, ціна на цей повербанк впала майже на 10%.

Ціни на повербанк Baseus Bipow Digital Display Powerbank. Фото: hotline.ua

Середня ціна на повербанк Baseus Amblight Digital Display Quick Charge, який є другим за популярністю,у дорівнює 2 699 грн. Цей гаджет має ємність 30 000 мАгод та потужність 65 Вт. На початку року він коштував 3 114 грн. Таким чином, і ця модель наразі коштує дешевше. Ціна на цей повербанк впала на 15%.

Ціни на повербанк Baseus Amblight Digital Display Quick Charge. Фото: hotline.ua

Останній повербанк в нашому списку — Xiaomi Mi Power Bank 3, ємністю 20 00 мАгод та потужністю 18 Вт. Середня ціна на нього зараз дорівнює 970 грн. На початку року ця модель коштувала 1 025 грн. Таким чином, його вартість зросла на 5%.

Ціни на повербанк Xiaomi Mi Power Bank 3. Фото: hotline.ua

Як змінились ціни на зарядні станції

У списку зарядних станцій лідирує EcoFlow DELTA 2 ємністю 1024 Вт*год та номінальною потужністю 1800 Вт. Коштує вона зараз в середньому 37 511 грн. На початку року ця модель в середньому коштувала 40 024 грн. Тож EcoFlow DELTA 2 здешевшала на 6%.

Ціни на зарядну станцію EcoFlow DELTA 2. Фото: hotline.ua

На другому місці йде BLUETTI EB3A Portable Power Station, ємністю 268 Вт*год та номінальною потужністю 600 Вт. Наразі її середня ціна дорівнює 8 821 грн. На початку року ця модель в середньому коштувала 9 604. Таким чином, BLUETTI EB3A Portable Power Station здешевшала на 8%.

Ціни на зарядну станцію BLUETTI EB3A Portable Power Station. Фото: hotline.ua

На третьому місці знову EcoFlow — модель RIVER 2 Pro, ємністю 768 Вт*год та номінальною потужністю 800 Вт. Середня ціна на неї дорівнює 28 052 грн. На початку року RIVER 2 Pro коштувала 27 888. Ціни на цю модель зросли менш ніж на відсоток.

Ціни на зарядну станцію EcoFlow RIVER 2 Pro. Фото: hotline.ua

Як змінились ціни на ліхтарі

У списку ручних ліхтарів на першому місці за популярністю Solight WN34, який має потужність 1000 люмен. Середня ціна на нього наразі дорівнює 1 303 грн. На початку року такий ліхтар можна було придбати в середньому за 1 105 грн. Таким чином, ціна на Solight WN34 зросла майже на 18%.

Ціни на ручний ліхтар Solight WN34. Фото: hotline.ua

На другому місці йде VIDEX VLF-A244RH, потужністю 600 люмен. Середня ціна на цю модель наразі дорівнює 1 000 грн. На початку року такий ліхтар можна було придбати в середньому за 864 грн. Таким чином, ціна на VIDEX VLF-A244RH зросла на 15%.

Ціни на ручний ліхтар VIDEX VLF-A244RH. Фото: hotline.ua

На третьому місці ще одна модель від VIDEX — VLF-A105RH, потужністю 1200 люмен. Наразі її середня ціна дорівнює 1 061 грн. На початку року цей ліхтар коштував 1 110. Таким чином, VIDEX VLF-A105RH здешевшав на 4%.

Нагадаємо, ми писали про дієві лайфхаки для виживання у темряві. Вони підготують вас до нових блекаутів та навчать виживати під час довготривалих відключень електрики.

Також ми писали про те, як економити на опаленні та скільки коштують дрова в Україні. Сучасні котли для опалення дровами відповідають усім екологічним стандартам.