Цены в Украине взлетят из-за отключений электричества — что подорожает

Отключения света в Украине — на что подскочат цены и грозит дефицит
В Украине ситуация с перебоями в электроснабжении негативно отразится на доступности ряда продуктов. На фоне дефицита ожидается неизбежный рост цен.
Об этом сообщает профильное издание Agroportal.ua.
На какие продукты подскочат цены и грозит дефицит
По словам исполнительного директора ассоциации "Союз птицеводов Украины" Сергея Карпенко, длительные отключения электроэнергии представляют угрозу не только производству продуктов птицеводства, но и функционированию отрасли в целом, продовольственной безопасности страны.
Сейчас срок отсутствия света на птицефабриках иногда достигает 7 — 10 часов, то есть за сутки доступ к электроэнергии — 4 — 10 часов. Все это чревато сбоями в работе, есть угроза дефицита курятины и яиц.
"Инкубация, а затем и выращивание молодняка кур-несушек требует четкого соблюдения технологических показателей содержания птицы в течение четырех месяцев, чего невозможно достичь без обеспечения стабильной и бесперебойной поставки электроэнергии. Использование резервных источников питания не только существенно увеличивает себестоимость производства продукции, но и повышает риск потери поголовья птицы в результате возможных сбоев в работе", — рассказал эксперт.
Мощности по содержанию птицы до сих пор не снабжены альтернативными источниками питания. Так же не адаптировано производство комбикормов для кормления птицы. Такие заводы требуют определенного напряжения для запуска и работы. Дизель-генераторы не способны обеспечить процессы изготовления комбикорма, что может угрожать неизбежной потерей поголовья птицы.
Также страдает и торговля, поскольку есть риск порчи продуктов, сети вынуждены сокращать заказы, чтобы продавать без остатков. В итоге это отрицательно скажется на ценах реализации производителей.
Еще наблюдается в последние два месяца резкий (35-45%) рост цен на зерновые, масличные культуры и продукты переработки, а именно они формируют тело стоимости комбикорма, что влияет на себестоимость яиц и мяса птицы. Это будет толкать производителей повышать оптово-отпускные цены.
В результате повышение тарифов на электричество и акцизов на топливо спровоцирует цепную реакцию по росту затрат на все составляющие себестоимости продуктов.
Ускорение роста цен в Украине
По свежему прогнозу Национального банка, в стране во второй половине года ожидается ускорение роста инфляции. Факторы, которые будут негативно влиять на ценовую динамику:
- рост расходов бизнеса во время войны;
- худшие урожаи после прошлогодних рекордов;
- перенос на цены роста зарплат относительно высокими темпами;
- рост тарифов на электроэнергию.
В итоге Нацбанк прогнозирует умеренное ускорение инфляции в последующие месяцы и выход за рамки целевого диапазона до конца текущего года (5% +/- 1 п.п.).
Как известно, в мае годовая инфляция ускорилась до 3,3% по сравнению с 3,2% в апреле 2024 года.
Что еще стоит знать
Напомним, в первом квартале 2024 года против аналогичного периода прошлого года украинские граждане меньше тратили средств в торговых точках. Так, средний чек в магазинах сократился за год, однако возросло количество операций.
Также мы писали, что правительство отменило декларирование цен на социально значимую продукцию. Таким образом, магазинам разрешили устанавливать наценку по собственному усмотрению.
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