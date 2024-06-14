Цены в Украине взлетят из-за отключений электричества — что подорожает

Прилавок с товаром. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине ситуация с перебоями в электроснабжении негативно отразится на доступности ряда продуктов. На фоне дефицита ожидается неизбежный рост цен.

Об этом сообщает профильное издание Agroportal.ua.

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По словам исполнительного директора ассоциации "Союз птицеводов Украины" Сергея Карпенко, длительные отключения электроэнергии представляют угрозу не только производству продуктов птицеводства, но и функционированию отрасли в целом, продовольственной безопасности страны.

Сейчас срок отсутствия света на птицефабриках иногда достигает 7 — 10 часов, то есть за сутки доступ к электроэнергии — 4 — 10 часов. Все это чревато сбоями в работе, есть угроза дефицита курятины и яиц.

"Инкубация, а затем и выращивание молодняка кур-несушек требует четкого соблюдения технологических показателей содержания птицы в течение четырех месяцев, чего невозможно достичь без обеспечения стабильной и бесперебойной поставки электроэнергии. Использование резервных источников питания не только существенно увеличивает себестоимость производства продукции, но и повышает риск потери поголовья птицы в результате возможных сбоев в работе", — рассказал эксперт.

Мощности по содержанию птицы до сих пор не снабжены альтернативными источниками питания. Так же не адаптировано производство комбикормов для кормления птицы. Такие заводы требуют определенного напряжения для запуска и работы. Дизель-генераторы не способны обеспечить процессы изготовления комбикорма, что может угрожать неизбежной потерей поголовья птицы.

Также страдает и торговля, поскольку есть риск порчи продуктов, сети вынуждены сокращать заказы, чтобы продавать без остатков. В итоге это отрицательно скажется на ценах реализации производителей.

Еще наблюдается в последние два месяца резкий (35-45%) рост цен на зерновые, масличные культуры и продукты переработки, а именно они формируют тело стоимости комбикорма, что влияет на себестоимость яиц и мяса птицы. Это будет толкать производителей повышать оптово-отпускные цены.

В результате повышение тарифов на электричество и акцизов на топливо спровоцирует цепную реакцию по росту затрат на все составляющие себестоимости продуктов.

Ускорение роста цен в Украине

По свежему прогнозу Национального банка, в стране во второй половине года ожидается ускорение роста инфляции. Факторы, которые будут негативно влиять на ценовую динамику:

рост расходов бизнеса во время войны;

худшие урожаи после прошлогодних рекордов;

перенос на цены роста зарплат относительно высокими темпами;

рост тарифов на электроэнергию.

В итоге Нацбанк прогнозирует умеренное ускорение инфляции в последующие месяцы и выход за рамки целевого диапазона до конца текущего года (5% +/- 1 п.п.).

Как известно, в мае годовая инфляция ускорилась до 3,3% по сравнению с 3,2% в апреле 2024 года.

Что еще стоит знать

Напомним, в первом квартале 2024 года против аналогичного периода прошлого года украинские граждане меньше тратили средств в торговых точках. Так, средний чек в магазинах сократился за год, однако возросло количество операций.

Также мы писали, что правительство отменило декларирование цен на социально значимую продукцию. Таким образом, магазинам разрешили устанавливать наценку по собственному усмотрению.