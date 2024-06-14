Ціни в Україні злетять через відключення електрики — що подорожчає

Прилавок з товаром. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні ситуація з перебоями в електропостачанні негативно позначиться на доступності низки продуктів. На тлі дефіциту очікується неминуче зростання цін.

Про це повідомляє профільне видання Agroportal.ua.

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За словами виконавчого директора асоціації "Союз птахівників України" Сергія Карпенка, тривалі відключення електроенергії є загрозою не тільки для виробництва продуктів птахівництва, а й для функціонування галузі загалом, продовольчої безпеки країни.

Зараз термін відсутності світла на птахофабриках іноді досягає 7 — 10 годин, тобто за добу доступ до електроенергії — 4 — 10 годин. Все це загрожує збоями у роботі, є загроза дефіциту курятини та яєць.

"Інкубація, а потім і вирощування молодняку ​​курей-несучок вимагає чіткого дотримання технологічних показників утримання птиці протягом чотирьох місяців, чого неможливо досягти без забезпечення стабільного та безперебійного постачання електроенергії. Використання резервних джерел живлення не тільки суттєво збільшує собівартість виробництва продукції, а й підвищує ризик втрати поголів'я птиці внаслідок можливих збоїв у роботі", — розповів експерт.

Потужності з утримання птиці досі не забезпечені альтернативними джерелами живлення. Так само не адаптоване виробництво комбікормів для годівлі птиці. Такі заводи вимагають певної напруги для запуску та роботи. Дизель-генератори не здатні забезпечити процеси виготовлення комбікорму, а це може загрожувати неминучою втратою поголів'я птиці.

Також страждає і торгівля, оскільки є ризик псування продуктів, мережі змушені скорочувати замовлення, щоб продавати без залишків. У підсумку це негативно позначиться на цінах реалізації виробників.

Ще спостерігається в останні два місяці різке (35 — 45%) зростання цін на зернові, олійні культури та продукти переробки, а саме вони формують тіло вартості комбікорму, що впливає на собівартість яєць та м'яса птиці. Це штовхатиме виробників підвищувати оптово-відпускні ціни.

У результаті — підвищення тарифів на електрику та акцизів на пальне спровокує ланцюгову реакцію щодо зростання витрат на всі складові собівартості продуктів.

Прискорення зростання цін в Україні

За свіжим прогнозом Національного банку, в країні у другій половині року очікується прискорення зростання інфляції. Фактори, які негативно впливатимуть на цінову динаміку:

зростання витрат бізнесу під час війни;

гірші врожаї після торішніх рекордів;

перенесення на ціни зростання зарплат відносно високими темпами;

зростання тарифів на електроенергію.

У підсумку Нацбанк прогнозує помірне пришвидшення інфляції в наступні місяці та вихід за рамки цільового діапазону до кінця поточного року (5% +/- 1 в.п.).

Як відомо, у травні річна інфляція прискорилася до 3,3% проти 3,2% у квітні 2024 року.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у першому кварталі 2024 року проти аналогічного періоду минулого року українські громадяни менше витрачали коштів у торговельних точках. Так, середній чек у магазинах скоротився за рік, проте зросла кількість операцій.

Також ми писали, що уряд скасував декларування цін на соціально значущу продукцію. Таким чином, магазинам дозволили встановлювати націнку на власний розсуд.