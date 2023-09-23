Восстановление Украины почти за 2,6 млрд грн: на что пойдут средства

Ремонтники восстанавливают пострадавший от обстрела РФ дом в Киеве. Фото: Дарницкая РГА

Межведомственная комиссия Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) одобрила финансирование 139 региональных проектов и распределила деньги еще на 16 других проектов в размере 2,58 млрд гривен. Также определили первоочередные приоритетные объекты.

Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

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Что планируют восстановить

"Комиссия рассмотрела перечни проектов и мероприятий от областных и Киевской городской администрации, которые сформированы по предложениям поселковых и городских советов. Приоритет предоставляется проектам восстановления, строительства и модернизации объектов общественного назначения, социальной сферы, культурного наследия, жилищно-коммунального хозяйства, а также других объектов, оказывающих значительное влияние на жизнь общин. Инициаторы согласованных проектов получат средства в виде субвенции из государственного бюджета", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на заседании 28 августа этого года Комиссия утвердила финансирование 140 проектов на 1,32 млрд грн из-за субвенции. После первого заседания было одобрено финансирование 279 проектов на сумму 3,9 млрд. грн.

Таким образом восстановят и построят:

объекты теплоснабжения (2 проекта);

водоснабжение и водоотвод (29);

сооружения гражданской защиты (54);

школы (30);

заведения дошкольного образования (13) и здравоохранения (48);

ЦНАПы (7);

центры безопасности (3);

административные здания (9);

другие объекты, оказывающие влияние на жизнь общин (8);

работы по проектированию (76).

В министерстве добавили, что приоритет предоставляется регионам, пострадавшим от войны или с наибольшей нагрузкой из-за притока ВПЛ.

Источник: facebook.com/Ministry.for.restoration

Напомним, что в Николаеве начались ремонтные работы в домах, поврежденных в результате вражеских обстрелов. Речь идет о 50 объектах недвижимости, на которые было выделено 187 миллионов гривен.