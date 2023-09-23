Відновлення України майже за 2,6 млрд грн: на що підуть кошти

Ремонтники відновлюють постраждалий від обстрілу РФ будинок у Києві. Фото: Дарницька РДА

Міжвідомча комісія Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) схвалила фінансування 139 регіональних проєктів та розподілила гроші ще на 16 інших проєктів сумою 2,58 млрд гривень. Також визначили пріоритетні об'єкти, які відбудують першочергово.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

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"Комісія розглянула переліки проєктів та заходів від обласних та Київської міської адміністрації, які сформовані за пропозиціями селищних та міських рад. Пріоритет надається проєктам щодо відновлення, будівництва та модернізації об’єктів громадського призначення, соціальної сфери, культурної спадщини, житлово-комунального господарства, а також інших об’єктів, що мають значний вплив на життя громад. Ініціатори погоджених проєктів отримають кошти у вигляді субвенції з державного бюджету", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на засіданні 28 серпня цьогоріч, Комісія затвердила фінансування 140 проєктів на 1,32 млрд грн через субвенцію. Після першого засідання було схвалено фінансування 279 проєктів на суму 3,9 млрд грн.

Таким чином відновлять та побудують:

об’єкти теплопостачання (2 проєкти);

водопостачання та водовідведення (29);

споруди цивільного захисту (54);

школи (30);

заклади дошкільної освіти (13) та охорони здоров'я (48);

ЦНАПи (7);

центри безпеки (3);

адміністративні будівлі (9);

інші об’єкти, що мають вплив на життя громад (8);

роботи з проєктування (76).

У міністерстві додали, що пріоритет надається регіонам, постраждалим від війни або з найбільшим навантаженням через приплив ВПО.

Джерело: facebook.com/Ministry.for.restoration

Нагадаємо, що в Миколаєві розпочалися ремонтні роботи у будинках, які були пошкоджені внаслідок ворожих обстрілів. Йдеться про 50 об'єктів нерухомості, на які виділили 187 мільйонів гривень.