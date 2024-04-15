Закупки оружия 2024 — сколько Украина потратит средств на вооружение

Гаубица Krab. Фото: wikipedia

В Министерстве по стратегическим отраслям промышленности рассказали, сколько Украина потратит средств на закупку вооружений в 2024 году. В частности, страна намерена закупить часть оружия у отечественных производителей.

Об этом сообщил глава ведомства Александр Камышин, пишет"Интерфакс-Украина".

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По словам министра стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, правительство в текущем году планирует потратить на закупку вооружений несколько миллиардов долларов.

Камышин отметил, что весь бюджет обороны в этом году составляет 40 млрд долларов. Из этого количества больше всего средств потратят на зарплаты и выплаты военнослужащим — 30 млрд долларов.

"Из оставшихся 10 млрд долларов без учета расходов на горюче-смазочные материалы и форму, на покупку вооружений остается 6 млрд долларов", — подчеркнул чиновник.

Он пояснил, что речь идет о сумме, прописанной в контрактах для производителей, прежде всего украинских. В то же время этого очень мало, ведь производственные возможности втрое больше.

Камышин уточнил, что по некоторым позициям Украина способна покрывать потребности за счет собственного производства. В первую очередь это бронетехника, разнообразные виды беспилотников (наземные, летательные, морские) и артсистемы.

Также украинские власти ведут переговоры с иностранными партнерами о покупке за их деньги изделий украинской военной промышленности, с передачей техники и вооружений Вооруженным силам Украины.

Производство вооружения совместно с Rheimetall

По данным Укроборонпрома, Украина уже производит собственное вооружение совместно с немецким консерном Rheimetall.

Часть позиций оборонно-промышленного комплекса производится на территории государств-партнеров, однако с помощью украинских комплектующих. Так, за границей составляют наиболее критическое вооружение, чтобы обезопасить производство.

То есть, сейчас происходит производство большой номенклатуры вооружения и военной техники, а конечное производство осуществляется в Украине.

Что еще стоит знать

Напомним, Украина и Британия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере оборонных материалов. В Минобороны отметили, что новая договоренность станет действенным механизмом усиления сотрудничества в военной отрасли, открывает путь к оказанию еще большей поддержки со стороны Британии и привлечению наиболее прогрессивных британских технологий для обороны Украины.

Также мы писали, что Украина смогла в десять раз увеличить производство беспилотников дальностью 1000 километров. Если это производство будет масштабировано, БПЛА де-факто превратится в оружие сдерживания, ведь врагу придется дважды подумать, прежде чем атаковать Украину ракетами.