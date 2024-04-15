Закупівлі зброї 2024 — скільки Україна витратить коштів на озброєння

Гаубиця Krab. Фото: wikipedia

У Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості розповіли, скільки Україна витратить коштів на закупівлю озброєнь у 2024 році. Зокрема, країна має намір закупити частину зброї у вітчизняних виробників.

Про це повідомив очільник відомства Олександр Камишін, пише "Інтерфакс-Україна".

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За словами міністра стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна, уряд поточного року планує витратити на закупівлю озброєнь кілька мільярдів доларів.

Камишін зауважив, що весь бюджет оборони на цей рік становить 40 млрд доларів. Із цієї кількості найбільше коштів витратять на зарплати і виплати військовослужбовцям — 30 млрд доларів.

"З решти 10 млрд доларів без урахування витрат на паливно-мастильні матеріали і форму, на купівлю озброєнь залишається 6 млрд доларів", — зазначив посадовець.

Він пояснив, що йдеться про суму, яка прописана у контрактах для виробників, насамперед українських. Водночас, цього дуже мало, адже виробничі можливості втричі більші.

Камишін уточнив, що за деякими позиціями Україна здатна покривати потреби за рахунок власного виробництва. Насамперед це — бронетехніка, різноманітні види безпілотників (наземні, літальні, морські) та артсистеми.

Також українська влада веде переговори з іноземними партнерами про купівлю за їхні гроші виробів української військової промисловості, з переданням техніки та озброєнь Збройним силам України.

Виробництво озброєння спільно з Rheimetall

За даними Укроборонпрому, Україна вже виробляє власне озброєння спільно з німецьким консерном Rheimetall.

Частину позицій оборонно-промислового комплексу виробляють на території держав-партнерів, однак за допомогою українських комплектуючих. Так, за кордоном складають найбільш критичне озброєння, щоб убезпечити виробництво.

Тобто зараз відбувається виробництво великої номенклатури озброєння і військової техніки, а кінцеве виробництво відбувається в Україні.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Україна та Британія підписали угоду щодо співробітництва у сфері оборонних матеріалів. У Міноборони зазначили, що нова домовленість стане дієвим механізмом посилення співпраці у військовій галузі, відкриває шлях до надання ще більшої підтримки з боку Британії та залучення найпрогресивніших британських технологій для оборони України.

Також ми писали, що Україна змогла вдесятеро збільшити виробництво безпілотників дальністю 1000 кілометрів. Якщо це виробництво буде масштабоване, БпЛА де-факто перетворяться на зброю стримування, адже ворогу доведеться двічі подумати, перш ніж атакувати Україну ракетами.