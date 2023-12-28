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Ответ очевиден – экономист объяснил, почему банки не комментируют закрытие счетов уклонистов

28 декабря 2023 06:21
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Блокировка банковских карт ухилянтов - реакция экономиста
Отделение банка. Фото: из открытых источников
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

В законопроекте о мобилизации дискуссионной нормой среди экспертов является наказание уклоняющихся в виде закрытия счетов. Банки это не комментируют, а инициаторы документа до сих пор не объяснили законность такой инициативы.

В комментарии Новини.LIVE экономист, инвестиционный банкир Сергей Фурса сказал, почему комментировать этот вопрос нецелесообразно.

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"Эта норма потенциально опасна, она никогда не будет реализована. И банки не должны это комментировать, потому что повторюсь — такая норма не будет реализована. НБУ никогда не допустит, чтобы это произошло. Я не знаю, почему авторы законопроекта к этому прибегли", — сказал Сергей Фурса.

Он добавил, что принуждение для граждан призывного возраста нужно, но каким образом — вопрос открыт.

Законопроект о мобилизации

Согласно представленному в ВРУ документу, его основной целью является изменение представления о мобилизации, чтобы украинцы не воспринимали призыв как наказание.

Предусматриваются следующие изменения:

  • введение новых правил для уклоняющихся - ограничение передвижения, трудоустройства и получения государственных услуг;
  • расширение круга лиц, подлежащих мобилизации — студентов, мужчин с инвалидностью и других лиц, в мирное время не подлежащих призыву;
  • улучшение эффективности мобилизационного процесса — использование современных технологий для оповещения призывников и их перевозки в места службы.

Напомним, по словам депутата от "Европейской Солидарности" Алексея Гончаренко, самым главным в поданном Кабмином законопроекте о мобилизации является установление срока службы. Но 36 месяцев — это длительный период, более оптимальным является 18 месяцев.

В свою очередь, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный назвал срок, который командование ВСУ и Министерство обороны Украины согласовали для демобилизации военных.

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