Блокировка банковских карт ухилянтов - реакция экономиста

Ответ очевиден – экономист объяснил, почему банки не комментируют закрытие счетов уклонистов
В законопроекте о мобилизации дискуссионной нормой среди экспертов является наказание уклоняющихся в виде закрытия счетов. Банки это не комментируют, а инициаторы документа до сих пор не объяснили законность такой инициативы.
В комментарии Новини.LIVE экономист, инвестиционный банкир Сергей Фурса сказал, почему комментировать этот вопрос нецелесообразно.
"Эта норма потенциально опасна, она никогда не будет реализована. И банки не должны это комментировать, потому что повторюсь — такая норма не будет реализована. НБУ никогда не допустит, чтобы это произошло. Я не знаю, почему авторы законопроекта к этому прибегли", — сказал Сергей Фурса.
Он добавил, что принуждение для граждан призывного возраста нужно, но каким образом — вопрос открыт.
Законопроект о мобилизации
Согласно представленному в ВРУ документу, его основной целью является изменение представления о мобилизации, чтобы украинцы не воспринимали призыв как наказание.
Предусматриваются следующие изменения:
- введение новых правил для уклоняющихся - ограничение передвижения, трудоустройства и получения государственных услуг;
- расширение круга лиц, подлежащих мобилизации — студентов, мужчин с инвалидностью и других лиц, в мирное время не подлежащих призыву;
- улучшение эффективности мобилизационного процесса — использование современных технологий для оповещения призывников и их перевозки в места службы.
Напомним, по словам депутата от "Европейской Солидарности" Алексея Гончаренко, самым главным в поданном Кабмином законопроекте о мобилизации является установление срока службы. Но 36 месяцев — это длительный период, более оптимальным является 18 месяцев.
В свою очередь, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный назвал срок, который командование ВСУ и Министерство обороны Украины согласовали для демобилизации военных.
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