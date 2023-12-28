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Відповідь очевидна — економіст пояснив, чому банки не коментують закриття рахунків ухилянтів

28 грудня 2023 06:21
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Блокування банківських карток ухилянтів - реакція економіста
Відділення банку. Фото: з відкритих джерел
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

В законопроєкті про мобілізацію дискусійною нормою  серед експертів є покарання ухилянтів у вигляді закриття рахунків. Банки це не коментують, а ініціатори документу досі не пояснили законність такої ініціативи.

В коментарі Новини.LIVE економіст, інвестиційний банкір Сергій Фурса сказав, чому коментувати таке питання недоцільно.  

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"Ця норма є потенційно небезпечною, вона ніколи не буде реалізована. І банки не мають це коментувати, бо повторюся — така норма не буде реалізована. НБУ ніколи не допустить, щоб це сталося. Я не знаю, чому автори законопроєкту до цього вдалися",  — сказав Сергій Фурса. 

Він додав, що примус для громадян призивного віку потрібен, але яким чином — питання відкрите.

Законопроєкт про мобілізацію 

Згідно з поданим до ВРУ документом, його основною метою є змінення уявлення про мобілізацію, щоб українці не сприймали призов як покарання.

Передбачаються такі зміни:

  • запровадження нових правил для ухилянтів — обмеження пересування, працевлаштування та отримання державних послуг;
  • розширення кола осіб, які підлягають мобілізації — студентів, чоловіків з інвалідністю та інших осіб, які в мирний час не підлягають призову;
  • покращення ефективності мобілізаційного процесу — використання сучасних технологій для сповіщення призовників та їхнього перевезення до місць служби.

Нагадаємо, за словами депутата від "Європейської Солідарності" Олексія Гончаренка, найголовнішим у поданому Кабміном законопроєкті про мобілізацію є встановлення терміну служби. Але 36 місяців — це задовгий період, більше оптимальним є 18 місяців.

Своєю чергою головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний назвав термін, який командування ЗСУ та Міністерство оборони України узгодили для демобілізації військових

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